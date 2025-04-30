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信義新光三越任天堂專賣店開幕　新竹男搭5點半早車搶星之卡比

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▲任天堂信義專賣店。（圖／業者提供）

▲傑仕登任天堂授權商品旗艦中心正式開幕。（圖／業者提供、記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

信義計畫區首間任天堂專賣店今（4／30）正式開幕，首位排隊民眾是30位男性，搭5點半早車北上，準備搶購星之卡比周邊，等待進場隊伍中還有爸爸請假，幫兒子搶購瑪利歐，66坪大專賣店夠銷售700款以上的任天堂商品，還有連日本都缺貨的超熱門音響鬧鐘阿勒莫Alarmo，首日也備有百台限量搶購。

▲任天堂信義專賣店。（圖／業者提供）

▲任天堂信義專賣店。（圖／業者提供）

▲任天堂信義專賣店。（圖／業者提供）

最新「任天堂授權商品旗艦中心」在新光三越信義新天地A11 3樓開幕，主打Nintendo Switch主機與遊戲軟體銷售，同時販售旗下多款熱門角色的原創周邊商品，開幕期間同步推出多項限定贈品活動，買任一商品就送無敵星星貼紙。

▲任天堂信義專賣店。（圖／業者提供）

▲信義任天堂專賣店。（圖／記者蔡惠如攝）

店鋪販售包括Nintendo Switch主機、OLED款式與Lite機型，以及相關遊戲軟體；同時也網羅任天堂旗下多款人氣角色的周邊商品，如《超級瑪利歐》、《薩爾達傳說》、《斯普拉遁》、《動物森友會》、《皮克敏》等系列。商品種類涵蓋模型、絨毛娃娃與生活雜貨等。新光三越表示，專賣店跟之前快閃店相比，系列產品更加完整跟豐富，且除部分限量商品，相關貨源也很充足，可以滿足許多任天堂粉絲們的期待。

▲信義任天堂專賣店。（圖／記者蔡惠如攝）

▲信義任天堂專賣店。（圖／記者蔡惠如攝）

▲信義任天堂專賣店。（圖／記者蔡惠如攝）

▲信義任天堂專賣店。（圖／記者蔡惠如攝）

業者表示，慶祝開幕從4／30至5／11期間，於店內購買任一商品，即贈「SUPER MARIO 無敵星貼紙」；購買Switch OLED或Lite主機搭配任一遊戲，還可獲得「瑪利歐單色簡約風提袋」；購買《集合啦！動物森友會》相關商品可獲得amiibo卡一包，單筆消費滿2,000元則可帶走「瑪利歐造型DIY卡片套組」，限量贈品送完為止。

此外，4／30開幕當天生日的民眾，出示相關證明文件，還可免費兌換「《超級瑪利歐派對空前盛會》派對掛旗」一份，每人限領一次。

▲南港LalaPort開幕，哈利波特紀念品專賣店。（圖／記者林敬旻攝）

▲南港LalaPort開幕，哈利波特紀念品專賣店。（圖／記者林敬旻攝）

近期開設的話題專賣店還有在南港三井LaLaport登場的哈利波特專賣店，店內除了有月台、多比等驚喜場景，還販售魔法棒、學院服與跟電影一樣的學生書包等魔法控夢幻逸品，店內場景超有電影感，吸引許多哈利迷前往體驗。

關鍵字：

任天堂, 信義新天地, 開幕, 周邊商品, 限量贈品

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