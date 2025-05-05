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《機智住院醫生生活》申詩雅私服又帥又美　LV後背包、Miu Miu手袋都爆款

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《機智住院醫生生活》申詩雅私服又帥又美！還是精品包控：爆款LV Soho Mini、MIU MIU WANDER成亮點

▲申詩雅私服又帥又美。（圖／申詩雅IG，下同）

圖文／CTWANT

熱播韓劇《機智住院醫生生活》，透過溫暖情節、描述住院醫生的真實生活，非常賺人熱淚。其中，飾演第一年婦產科住院醫生表南景的申詩雅，因演出電影《魔女二部曲：另一個她》而受到矚目，這次以愛名牌又愛刷存在感的小公主角色、展現反差魅力！而申詩雅的私服多變造型、搭配各種時髦包款，一樣非常圈粉，趕快來看看她的穿搭技巧。

《機智住院醫生生活》申詩雅私服又帥又美！還是精品包控：爆款LV Soho Mini、MIU MIU WANDER成亮點

申詩雅的私服穿搭：黑色襯衫洋裝＋厚底樂福鞋

看似柔美的申詩雅，私服偏好個性穿搭，這套黑色襯衫洋裝搭配厚底樂福鞋，展現帥氣有型的魅力，收腰設計讓她身材比例看起來更修長，而點綴風格不可或缺的包款，申詩雅選擇Prada駝色Re-Nylon大包，不只容量超好裝，隨手一拿就是滿滿的鬆弛感！

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申詩雅的私服穿搭：工裝外套＋迷彩工裝褲

山系風格是近年的時尚穿搭趨勢之一，而申詩雅也跟上這股風潮，以短版工裝剪裁外套、內搭連帽棉外套＆上衣、毛帽，層次感非常豐富，下半身則選擇狂野的迷彩工裝褲，讓整體風格又帥又美，是日常穿搭或戶外休閒都完美駕馭的一套風格！

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申詩雅的私服穿搭：百搭白襯衫，衣櫃必備款

一整年衣櫃都必備的白色襯衫，真的是穿搭好朋友，申詩雅也非常喜歡透過白色襯衫來作層次搭配。無論是內搭灰色背心＋深色短裙打造甜美氣質，還是紅色背心＋牛仔褲展現休閒運動風，分別呈現兩種截然不同的風格，而且清新的白色襯衫單穿也沒問題，可以說是穿搭小白必收單品。

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申詩雅的私服穿搭：全黑造型＋LV老花Soho Mini背包

一樣是申詩雅最愛的全黑帥氣俐落造型，不過加上絲巾與Louis Vuitton老花後背包點綴，就能增添時髦亮點。經典復古的老花Soho Mini背包，可手提、也能後背肩背，創造出多種穿搭風格，而搭配一條花絲巾，讓包款更加有個性且與眾不同！

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申詩雅的私服穿搭：西裝外套＋襯衫＋Miu Miu Wander

這套非常適合上班OL借鏡的穿搭，申詩雅運用駝色西裝外套搭配上條紋襯衫，展現優雅知性的風格，而黑色褲裝的側邊線條則增添休閒感，讓整體風格不會過分嚴肅。配帶百搭的Miu Miu Wander包，半月形設計融合復古格調，誰背誰時髦！

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關鍵字：

周刊王, 機智住院醫生生活, 申詩雅, 穿搭

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