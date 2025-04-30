鬼鬼愛美不拿媽媽包　瘦回小姐時代身材配萬寶龍新包

▲鬼鬼瘦身有成，大方穿無袖夏裝搭配萬寶龍新包。（圖／萬寶龍提供）

記者陳雅韻／台北報導

萬寶龍（Montblanc）今（30日）發表由藝術總監Marco Tomasetta操刀設計的2025春夏皮件系列，邀請女星吳映潔（鬼鬼）示範新包，她升格媽媽後期許自己仍要漂漂亮亮，今大方穿無袖連身褲裝展現瘦身有成的成果，搭配大師傑作系列煙燻藍色迷你包，她說：「我想當看似不是媽媽又是媽媽的角色，不一定要背媽媽包才能撐住這個角色，最大的改變是包包內多了新相機拍工作照與小孩。」而即將到來的母親節，她想送自己一支萬寶龍鋼筆，「拿萬寶龍筆簽約是專業的展現，希望越簽越多代言」。





▲萬寶龍大師傑作系列迷你信差包搭配山脈紋搭扣有多種顏色可選擇，單個53,400元起。

鬼鬼所背的萬寶龍大師傑作系列光滑面迷你包除了煙燻藍色，另有酒紅色調的黑醋栗色，以及清爽的雲霧米色；信差包也經過重新演繹推出迷你款，無論斜背、單肩穿戴或作為手拿包均可。除了朝小包發展，明亮色彩也是設計重點，為Extreme 3.0系列和匠心系列推出萊姆綠色為主題的限量膠囊系列，前者鮮明的多重色彩效果透過印花技術製作展現立體感，並搭配靈感源自登山運動的M LOCK 4810鎖扣展現休閒感，而匠心系列皮件透過人手工序呈現萊姆疊彩的效果，讓富有紋理的綠色Saffiano皮革最凹陷的部分仍保留著黑醋栗色。





▲萬寶龍大師傑作系列迷你信差包，38,200元。





▲萬寶龍Extreme 3.0系列142迷你收納包，45,800元。





▲萬寶龍Extreme 3.0系列8卡式拉鍊卡夾，11,500元。

輕便實用的斜背包正流行，Dior 2025秋季男裝系列持續引領風潮，採用經過重力壓印技術於皮革表面呈現細緻壓紋的Gravity皮革，製作Dior Daily 郵差包與經典的馬鞍包，好質感的設計為型男造型加分。





▲Dior Daily黑色Gravity皮革小型郵差包，105,000元。（圖／Dior提供）





▲Dior Daily藍色Gravity皮革中型郵差包，98,000元。