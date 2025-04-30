MEOVV成員「小Jennie」成為MIU MIU大使！16歲登時裝周混血神顏美翻

記者鮑璿安／綜合報導

K-pop團體MEOVV成員Ella擁有混血神顏備受矚目，從小就有「小Jennie 」封號，而她出道以來人氣直升，在音樂與時尚領域獨樹一幟的魅力迅速嶄露頭角，如今MIU MIU也看上高人氣，將她加入團隊中，宣佈她成為最新品牌大使，並釋出美照，雙方風格超默契！





▲ Ella成為MIU MIU品牌大使 。（圖／品牌提供）

Ella出道不到一年時間，MIU MIU 就宣佈她成為最新品牌大使，其實早在今年3月，她就受邀出席於巴黎舉辦的 Miu Miu 2025 秋冬系列時裝秀，年僅16歲的她與一票「Miu Miu女孩」在頭排看秀，身穿平口上衣、短裙，輕輕鬆鬆成為鎂光燈矚目焦點。

而今Ella以品牌大使身分拍攝形象照，換上藍色襯衫以印花短裙，背起掛滿吊飾的焦糖色後背包，流露Z世代獨有的青春活力，對於這個全新身分，Ella也提到：「我一直都很喜歡 Miu Miu！ Miu Miu 是一個總是帶來清新活力的品牌，光是想到它就讓我心情愉悅。因此我非常榮幸能加入 Miu Miu 成為新任品牌大使。我從小就對時尚充滿興趣，如今能透過 Miu Miu 展現自己的風格，讓我感到興奮、激動，並充滿期待。」

同時，ITZY 隊長 Yeji 黃禮志日前升格Roger Vivier品牌代言人，很快就等到她親自出鏡的全新形象照《巴黎仲夏（Un Été à Paris）》，彷佛以最親密的視角跟著Yeji來一場自在的旅行，而她更一口氣換上多套法式風格造型，簡直是「人間Roger Vivier」自帶女神仙氣！

▲《巴黎仲夏（Un Été à Paris）》的靈感同樣取材自 Roger Vivier 的品牌 DNA巴黎，以 Yeji 的視角，描繪她融入巴黎節奏的夏日時光 。（圖／品牌提供）