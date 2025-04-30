fb ig video ETtoday search mobile

MEOVV成員「小Jennie」成為MIU MIU大使！16歲登時裝周混血神顏美翻

>

記者鮑璿安／綜合報導

K-pop團體MEOVV成員Ella擁有混血神顏備受矚目，從小就有「小Jennie 」封號，而她出道以來人氣直升，在音樂與時尚領域獨樹一幟的魅力迅速嶄露頭角，如今MIU MIU也看上高人氣，將她加入團隊中，宣佈她成為最新品牌大使，並釋出美照，雙方風格超默契！

▲▼ 「小Jennie 」成為MIU MIU品牌大使 。（圖／品牌提供）

▲ Ella成為MIU MIU品牌大使 。（圖／品牌提供）

Ella出道不到一年時間，MIU MIU 就宣佈她成為最新品牌大使，其實早在今年3月，她就受邀出席於巴黎舉辦的 Miu Miu 2025 秋冬系列時裝秀，年僅16歲的她與一票「Miu Miu女孩」在頭排看秀，身穿平口上衣、短裙，輕輕鬆鬆成為鎂光燈矚目焦點。

▲▼ 「小Jennie 」成為MIU MIU品牌大使 。（圖／品牌提供）

▲▼ 「小Jennie 」成為MIU MIU品牌大使 。（圖／品牌提供）

▲▼ 「小Jennie 」成為MIU MIU品牌大使 。（圖／品牌提供）

而今Ella以品牌大使身分拍攝形象照，換上藍色襯衫以印花短裙，背起掛滿吊飾的焦糖色後背包，流露Z世代獨有的青春活力，對於這個全新身分，Ella也提到：「我一直都很喜歡 Miu Miu！ Miu Miu 是一個總是帶來清新活力的品牌，光是想到它就讓我心情愉悅。因此我非常榮幸能加入 Miu Miu 成為新任品牌大使。我從小就對時尚充滿興趣，如今能透過 Miu Miu 展現自己的風格，讓我感到興奮、激動，並充滿期待。」

同時，ITZY 隊長 Yeji 黃禮志日前升格Roger Vivier品牌代言人，很快就等到她親自出鏡的全新形象照《巴黎仲夏（Un Été à Paris）》，彷佛以最親密的視角跟著Yeji來一場自在的旅行，而她更一口氣換上多套法式風格造型，簡直是「人間Roger Vivier」自帶女神仙氣！

▲▼Yeji 。（圖／品牌提供）

▲▼Yeji 。（圖／品牌提供）

▲▼Yeji 。（圖／品牌提供）

▲《巴黎仲夏（Un Été à Paris）》的靈感同樣取材自 Roger Vivier 的品牌 DNA巴黎，以 Yeji 的視角，描繪她融入巴黎節奏的夏日時光 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

K-pop, Ella, MIUMIU, 品牌大使, 時尚

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

大元新婚2個月首露面「曝生子進度」　親密戲讓鼓鼓吃醋：為什麼都談戀愛

熱門文章

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

最容易得罪人星座Top 3！第一名嘴巴比腦子快　根本話題終結者

最容易得罪人星座Top 3！第一名嘴巴比腦子快　根本話題終結者

劉嘉玲戴百萬勞力士吃大油條　「沙士圈」金錶好實用

劉嘉玲戴百萬勞力士吃大油條　「沙士圈」金錶好實用

星巴克4／30起「大杯以上買一送一」　85度C 5月起連4天咖啡第二杯半價

星巴克4／30起「大杯以上買一送一」　85度C 5月起連4天咖啡第二杯半價

唐吉訶德「若櫻壽司」宣布收攤！開幕不到一年說掰掰 累了的時候會挑「哪一個枕頭」？秒測你是不是好欺負的人 信義新光三越任天堂專賣店開幕　新竹男搭5點半早車搶星之卡比 凱特王妃結婚14周年緊摟威廉　穿情侶裝重回相識地 UNIQLO母親節特惠清單一次看！亞麻襯衫、防曬外套降價　人氣UT也登場 美女鋼琴家吉娜愛麗絲連秀愛馬仕　粉紅柏金包好甜美 容易感冒、小病痛一直來！熬夜「6大後遺症」　你中了幾個？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面