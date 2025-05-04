水滴型Johnnie Walker現身　格蘭傑「稀印‧典藏」有巧克力香氣

記者蔡惠如／綜合報導

春夏交替之際，Johnnie Walker Blue Label Ultra 以創新瓶身展現永續的未來藍圖；格蘭傑推出稀印系列最新作「稀印‧典藏」，延續巧克力麥芽風味，再以PX雪莉桶深化其口感層次；以斯貝賽風格著稱的雅墨，則以22年Oloroso雪莉單桶為基礎，詮釋典藏級的雪莉酒深韻。

▲水滴型Johnnie Walker現身。（圖／品牌提供）

永續設計Johnnie Walker Blue Label Ultra

全球限量僅888瓶、台灣僅30瓶配額的Johnnie Walker Blue Label Ultra，在外型設計上打破傳統，以手工吹製的「水滴型」輕量玻璃瓶身登場，輕盈的瓶身僅180克，是品牌史上最輕，也是目前業界已知最輕的700ml威士忌瓶器。包裝設計的竹製座架與鏤空瓶塞，也強調可回收與自然分解性。

酒液由首席調酒師Emma Walker精選稀有原酒調製而成，包含已停產的Port Dundas與Caledonian等「幽靈酒廠」，並融合Port Ellen、Brora等傳奇酒液。口感層次豐富，感受紅色漿果與香草後，浮現木質香料與煙燻餘韻。售價42,000元，預定5／16正式在台開賣。

格蘭傑「稀印‧典藏」濃郁奢華

首款「稀印」2008年問世，在2025年春季新作「稀印‧典藏」，進一步深化品牌對摩卡與巧克力風味的探索。此作品源自格蘭傑使用「巧克力麥芽」製成的原酒，並在PX雪莉桶中再次熟成，帶出比以往更強烈的松露巧克力與太妃糖香氣。

口感方面，酒體濃郁飽滿，伴隨太妃糖、焦糖奶油與雪莉桶特有的果乾氣息，讓人彷彿置身甜品與威士忌交融的宴席之中。搭配黑金配色瓶身與燙金標誌，整體設計呼應其奢華風味，售價13,500元。

雅墨22年單一麥芽雪莉桶靈魂

來自斯貝賽地區、素有「原酒供應商」美譽的雅墨，推出以22年陳年為基礎的「珍稀選桶系列」新品，延續其細膩優雅的草本風格。其22年單一麥芽威士忌先經19年波本桶熟成，後轉入Oloroso雪莉單桶中窖藏三年，帶出濃厚的雪莉桶特有香氣與深邃風味。

酒體呈現深栗色琥珀，聞香中融合太妃糖、黑巧克力與橙皮香氣，入口則帶有烏梅與黑醋栗的果乾酸甜，後段浮現溫潤堅果與橡木調性，酒精濃度為50.2%。全台僅限量216瓶，售價為12,800元，對於偏好雪莉桶且講究風味層次的飲者來說，是一款具收藏價值的選擇。

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