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好好洗臉養出透亮膚質！「3款潔顏新品」一次看

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記者曾怡嘉／台北報導

洗臉是肌膚保養的第一步，也是維持肌膚健康最基本卻關鍵的環節。透過適當的清潔，可以有效去除臉上的油脂、汗水、髒污與殘妝，預防毛孔堵塞與粉刺、痘痘生成，為後續保養品吸收打下良好基礎。養成正確洗臉習慣，是打造乾淨、透亮膚質的重要開始。

洗臉。（圖／品牌提供）

▲DHC 胺基酸嫩膚潔面乳，100g，550元。

採用胺基酸系洗淨成分，弱酸性的溫和配方，能打造出滑順綿密的泡沫、包覆髒污及多餘皮脂，在清潔肌膚的同時，還能守護肌膚必要的滋潤度，洗後膚觸水嫩不緊繃。

洗臉。（圖／品牌提供）

▲Relove 全酵肌泌潔顏露，120ml，1,390元。

以日本胺基酸配方為基底，溫和潔淨並能有效修護肌膚，添加 Relove獨家99酵母，結合德國比菲德氏菌與Nrf2益生菌精粹，潔淨同時強化肌膚屏障，且蘊含 2,000億顆高濃度美肌外泌體的專利成分，深入肌底注入彈力，讓洗後肌膚柔嫩飽滿、光澤有感。

洗臉。（圖／品牌提供）

▲嬌蘭 蘭鑽極萃氧生潔顏凝霜，150ml，4,550元。

細緻的珍珠光澤質地，一接觸到水就幻化成滋潤、奶油感的泡沫，可深層清潔，同時包覆肌膚帶來柔嫩觸感，結合了蘭花根萃高濃縮分子科技™與蘭鑽油水平衡科技™，洗後幫助維持肌膚平衡。

關鍵字：

洗臉, 肌膚保養, 美妝, 推薦, 清潔

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