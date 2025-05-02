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2025春夏髮色女星範本推薦！朴敏英嫩粉色太美、舒華同款最不怕布丁頭

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文／美人圈

朴敏英驚喜換上粉髮！隨著春夏的來臨，不少女星紛紛換上明亮、顯白的髮色，還不知道要換什麼髮色的你，這篇集結眾韓國女星的全新春夏髮色，提供全面的染髮靈感，從亮眼的極淺漂髮到百搭日常的棕色變化款通通有！

2025春夏染髮顏色女星範本推薦：朴敏英－夢幻嫩粉

朴敏英驚喜公開全新髮色！對比過去的黑色、棕色髮，朴敏英罕見漂髮，且頭髮長度過腰，搭配仙氣爆棚的夢幻嫩粉色與捲度，特別適合春夏，明媚的陽光灑下，髮色與膚色顯白又顯嫩，同時給人活力充沛的形象。

▲春夏染髮 。（圖／翻攝自IG）▲春夏染髮 。（圖／翻攝自IG）

▲朴敏英公開全新髮色。（圖／IG@rachel_mypark）

此外，這款透過極淺白金感的髮色襯托，讓粉色在部分光源下呈現出玫瑰金色，不只不挑膚色，還有很強烈的去黃顯白效果，比想像好駕馭很多！重點是，這樣的粉色系頭髮的造型是可甜可鹽的，風格超百變！

2025春夏染髮顏色女星範本推薦：李聖經－煙燻冷棕

李聖經過去也曾染過橘色、莓果色等亮麗的髮色，近期雖然將髮色彩度下降，但透過「煙燻灰調」將棕色變得更有個性！這款煙燻冷棕色，讓髮色在光線的照射下，讓日常好駕馭的棕色系帶有灰調，呈現出透明感，顯得肌膚透亮、有活力，髮量多的人也能讓髮絲看起來更加輕盈，實在太友善春夏。

▲春夏染髮 。（圖／翻攝自IG）▲春夏染髮 。（圖／翻攝自IG）

▲李聖經。（圖／IG@heybiblee）

甚至也能像李聖經在這款煙燻冷棕的基礎下，加上一些些的挑染，讓髮色富有變化與個性，同時幫助髮絲線條看起來更加輕盈有活力，放下來或綁起來都非常好看、不挑人！不過想要髮絲有灰感、煙燻感通常需要漂過，後續要加強保濕護髮，才能讓髮色維持得更久、髮質更柔順喔！

2025春夏染髮顏色女星範本推薦：舒華－冷萃茶棕

如果不想要漂髮，那春夏不妨試試舒華的冷萃茶棕色！如同消暑清爽的冰美式咖啡，髮色更為日常好駕馭、有布丁頭也相對不明顯，關鍵是這樣的冷萃茶棕，還能襯得膚色乾淨明亮，素顏也好看。

▲春夏染髮 。（圖／翻攝自IG）

▲春夏染髮 。（圖／翻攝自IG）

▲舒華的冷萃茶棕髮色。（圖／IG@yeh.shaa_）

不只膚色變得乾淨，這款髮色更給人知性、冷靜的氣質感，淡淡的妝容就很漂亮，很適合學生、上班族！

2025春夏染髮顏色女星範本推薦：泫雅－斑比髒橘

能消化各式髮色的泫雅，在近期也釋出可愛顯嫩的斑比髒橘髮！對比彩度高的橘色，這款在橘色的基礎下加入棕色，讓整體髮色更加沉穩、好駕馭，同時兼顧橘色給人的活力可愛感。

▲春夏染髮 。（圖／翻攝自IG）▲春夏染髮 。（圖／翻攝自IG）

▲泫雅。（圖／IG@hyunah_aa）

這樣的髮色也特別適合搭配捲度較小的髮型，更顯嫩、更減齡，日常簡單的穿搭就能輕鬆駕馭，即便身穿較深色系的服裝，也毫不突兀，依舊很有春夏的活力感。

2025春夏染髮顏色女星範本推薦：申有娜－亮眼橘紅漸層

覺得髒橘色不夠顯白、襯膚色？那很推薦申有娜這款橘紅漸層髮色！將紅色放在頭髮上半部，顯白之餘還非常提氣色，接著中後段的髮色轉變為橘色，整體更有個性與變化。

▲春夏染髮 。（圖／翻攝自IG）▲春夏染髮 。（圖／翻攝自IG）

▲申有娜的橘紅漸層髮色。（圖／IG@igotyuandme）

這樣的紅橘漸層，比純橘色多了一絲女人味，不僅顯嫩有活力，還增添幾分嫵媚感，妝容的色彩選擇也更多，冷暖調都能駕馭。

2025春夏染髮顏色女星範本推薦：momo－米調栗棕

momo最新髮色太時髦！將柔和顯白的米棕色與襯托膚色的栗子色做調和，讓髮色即便在夜晚也依舊亮眼，給人幹練、時髦的印象，同時顯得髮絲有輕盈感，從視覺上，為高溫的春夏帶來涼爽感。

▲春夏染髮 。（圖／翻攝自IG）▲春夏染髮 。（圖／翻攝自IG）

▲TWICE momo最新髮色太時髦。（圖／IG@momo）

在白天自然光的照射下，可以看見髮色仍然好看，也讓整個人看起來相對柔和，實在太欠染！

2025春夏染髮顏色女星範本推薦：宮脇咲良－奶油摩卡棕

明亮的春夏棕色髮！前面幾款的棕色髮更多是透過灰調、偏霧的透明感，使髮色變得看起來輕盈，而這款奶油摩卡棕則是在米褐色的基礎下加入偏棕色的摩卡色調，明度稍微比較高，更加適合亞洲偏黃膚色，素顏也不顯病氣。

▲春夏染髮 。（圖／翻攝自IG）▲春夏染髮 。（圖／翻攝自IG）

▲宮脇咲良。（圖／IG@39saku_chan）

最棒的是，這款髮色同時自帶濾鏡感，讓髮色整體看起來柔潤、有奶霜感，高級又好看。

2025春夏染髮顏色女星範本推薦：SOMI－蜂蜜奶油棕

太有混血感！SOMI這款蜂蜜奶油棕，是以淺棕色為基礎、融入淡淡的霧感米色調，讓髮質看起來柔軟、不顯毛躁，而且色系上比起單純的米色更加顯白、更顯氣色，整個人瞬間明亮！

▲春夏染髮 。（圖／翻攝自IG）▲春夏染髮 。（圖／翻攝自IG）

▲SOMI。（圖／IG@somsomi0309）

最棒的是，奶霜般的髮色特別適合綁起來，髮絲會有漂亮的線條感，讓髮型變得更有層次！

延伸閱讀

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 染髮, 春夏髮色

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