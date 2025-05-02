星巴克把端午變得超可愛！miffy綠圍裙店員現身療癒夏天

▲星巴克與miffy合作推出聯名系列，準備迎接史上最可愛端午節！（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克今年端午節以「可愛攻勢」迎戰夏日酷暑，攜手荷蘭經典角色 miffy（米飛兔），推出聯名系列商品與限定禮盒，今（5／2）起全台門市與線上門市同步登場。不僅有miffy穿上星巴克經典綠圍裙化身門市夥伴的療癒小物，也首次將miffy帶入端午禮盒設計，從飲品杯款、隨行包袋，到夏季限定甜點，全系列充滿童趣又不失實用性。

這次星巴克與miffy的聯名設計主軸，以「分享喜悅、共創回憶」為核心概念，將星巴克的溫暖調性與miffy的純真可愛融合，以清新的綠、橘色調為主軸，展現在10款風格各異的聯名商品上。包括以miffy與咖啡圖樣為主題設計的馬克杯、不鏽鋼杯與冷水杯等實用杯款，其中TOGO冷水杯更附有miffy造型吸管套，顯眼度十足。最受矚目的「miffy綠圍裙」娃娃也同步亮相，以星巴克門市員工形象重現miffy的可愛日常。

針對端午節也同步推出三款限定聯名禮盒：包含「夏日miffy風格禮盒」、「夏日miffy沁爽禮盒」與「草莓可可杏仁捲」。其中兩款冷藏禮盒皆內含星巴克星冰粽與星蕨餅新口味，茶香系「紅烏龍百香芭樂星冰粽」、咖啡系「開心果摩卡星冰粽」，搭配Q彈清爽口感的蕨餅，創新口味讓消費者嚐鮮。

「風格禮盒」另搭配miffy造型相機包風格肩背包，內含活動式隔層與可愛內襯，兼具外出實用性與收藏價值；「沁爽禮盒」則附有大容量保冷側背包，搭配星巴克經典綠與miffy圖樣，適合野餐與日常採購使用。加碼「草莓可可杏仁捲」常溫甜點，以草莓淋醬與杏仁點綴酥脆餅乾，內餡濃郁可可帶來豐富口感，是適合與親友分享的小巧零嘴。業者表示，即起至5／25止購買聯名冷藏禮盒或指定甜點，即可享9折優惠，並加贈「飲品好友分享券」一張。

另一款療癒系的《卡娜赫拉的小動物-睡衣派對》快閃店，從4／30至7／13期間現身東區地下街第二廣場，推出九大好夢系拍照打卡點，店內還有「不想睡五連拍」看首次曝光的P助與粉紅兔兔的可愛睡姿，還有「好夢連連巨型扭蛋」裝置讓民眾能轉轉好運。店內推出20款全新軟萌周邊，包括蓬鬆柔軟的抱枕、小滑鼠墊跟飲料提袋等小物登場。