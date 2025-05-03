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GD與Gentle Monster聯名了？訂製款細節曝光　還有超奢華金手眼鏡盒

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

GD權志龍新專輯《Übermansch》不只轟動歌壇，他的演出造型、私服穿搭更牽動著時尚圈的脈動！擅長製造話題並與多方合作的Gentle Monster，4月22日於Instagram上公開先前與GD的秘密合作，原來GD在〈TOO BAD〉MV裡頭以及形象裡的眼鏡造型，正是由Gentle Monster為他量身訂製！（目前沒有販售消息）

Gentle Monster為GD打造的訂製系列陸續釋出了更多細節，系列有「Übermensch」與「Eye Cloud」兩款，率先曝光的金框墨鏡，在鏡腿部分凹折成GD專輯《Übermansch》的字樣，是最大的特點，尾端還有與GD髮色相匹配的藍色嘴唇裝飾，充滿態度的飛揚草寫，帶有宛如紋身一般的線條藝術感，加上巧妙的閃鑽點綴。另一款Eye Cloud鑲鑽雲朵框墨鏡，鏡腿可以任意裝飾自己喜歡的小扣飾，更有多達168種的扣飾可以選擇，完全做出了GD的每個小心思！

 

此外Gentle Monster更為此打造了以「GD的手」為概念的眼鏡盒，立體細緻的金色手模型盒，戴著GD品牌Peaceminusone標誌性的小雛菊，黑色美甲上也能看見這個小細節，小指上還有GD私下常佩戴的綠松石戒指，滿滿「GD味」的元素，讓人一看就知道這是屬於他的！

可惜的是，Gentle Monster表示此為訂製款，是專門為GD打造，目前尚未釋出任何販售資訊，讓不少想要收藏的粉絲們感到小失望，編輯也私心希望Gentle Monster能夠跟GD展開聯名合作！不過想要入手GD同款其實也有別的選擇，像是出鏡率最高的墨鏡為Balenciaga的大Logo款式，包括在GD的演唱會、節目或日常生活照裡都有出現過，精簡帥氣的設計也很推薦。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, GD, 權志龍, Gentle Monster

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