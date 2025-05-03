《比天堂還美麗》崔熙真傲嬌演技爆紅　貓顏＋私下清冷系穿搭令人心動

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

《比天堂還美麗》講述一段跨越生死與年齡的奇幻愛情故事，也延伸出許多感人至深的橋段，劇中，80多歲離世的李海淑（金惠子飾），在天堂與化身為人類樣貌的愛貓「索尼亞」（崔熙真飾）相遇，崔熙真的傲嬌貓系演技極具靈氣，完美還原貓咪的高冷與撒嬌反差，引發觀眾熱議，被譽為「最像貓的演技代表」。擁有標誌性貓咪顏的崔熙真，私下的模樣與穿搭也十分清冷、自然，運用簡單的造型匯聚乾淨、舒服和氣質於一身，給人一股淡淡的心動感覺，是女孩們日常生活可以參考的穿搭範本。

崔熙真是誰？

出生於1996年的崔熙真，2018年以網路劇《如此如花似錦的結局》正式出道，之後陸續參演《雪降花》、《摸心第六感》、《大力女子姜南順》、《推土機女孩》等多部話題電視劇與電影，嘗試各種鮮明的綠葉角色，展現出多變的演技實力。在《比天堂還美麗》中，飾演擬人化的奶牛貓「索尼亞」，貓系傲嬌演技迅速爆紅，成為劇中亮眼的驚喜角色，但索尼亞一角目前僅被列為「特別演出」，是否會在後續劇情中再度登場，仍令人充滿期待與好奇。

崔熙真的清冷系生活感穿搭指南

簡約襯衫 陽光灑落的日子裡，一件淡藍色襯衫就能帶來清爽好心情，長版剪裁則令鬆弛感更盛，簡單配上白T-shirt和牛仔褲就能上街，像崔熙真再搭上一雙膝下靴，隨性而不失質感，穿出了她的個性態度。 軟糯針織衫 擁有一張貓系臉孔的崔熙真，特別適合這種剪裁寬鬆、材質柔軟的針織衫，給人一種清純無害的感覺，仙氣就這麼瀰漫在她四周。喜歡這樣輕柔自然風格的女孩們，不妨也收藏幾款軟糯針織衫，日常約會時也對營造出小鳥依人、溫柔可愛的形象很有幫助！ 造型小白裙

崔熙真的私服穿搭大多較為中性，喜歡清淡的色調，偶爾她也會嘗試少女的風格，像是這件帶有設計感的V領小白裙就很適合她，不需任何配飾、多餘妝容，更能凸顯她自帶的清新氣質。

短版上衣＋運動休閒褲

短版設計上衣搭配運動休閒褲，是最舒服自在的日常裝扮了！短版的合身T恤上印有可愛圖案，並悄悄露出一截纖腰，增添幾分街頭感氛圍，是屬於崔熙真式的「舒適系時尚」。

白襯衫＋西裝褲

白襯衫與西裝一向是萬能不敗的穿搭公式，崔熙真這回巧妙選擇帶貼服垂墜感的西裝褲，打破傳統的正式感，讓整體造型更顯溫柔自然，同時恰到好處地展現好比例。

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