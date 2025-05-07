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Jisoo、Post Malone都愛穿洞洞鞋　6種明星也愛的風格怎麼搭都時尚

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

Bella Hadid在街頭大方穿著Crocs、Post Malone不但愛穿還推出聯名、BLACKPINK的Jisoo也不藏私分享她的穿搭，這雙鞋早已超越功能需求，成為風格的延伸。本篇我們將一次解析Crocs的品牌魅力與時尚轉型，剖析名人造型，提供6種風格穿搭靈感與5雙鞋款推薦，讓你在舒適與時髦之間，找到最適合自己的平衡點。

潮流的循環：曾是時尚界最醜的鞋子？

Crocs成立於2002年，初期主打船用與戶外鞋履，標誌性的Croslite™泡棉材質讓鞋款擁有輕量、防滑、防水、避震等特色。雖然外型一度引來兩極評價，但Crocs以「舒適至上」的堅持，在醫護人員、廚師與戶外玩家間累積起強大口碑。

直到近年，Crocs大膽跨界與潮流設計師合作，例如與Balenciaga打造厚底高跟Crocs掀起伸展台話題，與Salehe Bembury重塑Crocs曲線，機能與藝術感兼具，還有與Post Malone、Justin Bieber、SZA的聯名進攻年輕市場，這些策略成功將品牌定位從「功能鞋」轉向「風格鞋」，Crocs不只舒適，還變得時髦、潮流、有個性。

洞洞鞋Crocs特色

說到Crocs，最具代表性的非Classic Clog莫屬！這雙鞋之所以能紅透全球，有幾個關鍵設計，包括Croslite™超輕泡棉材質，就算全天穿著也不疲累，多孔洞設計增加透氣、防水性，以及個人化的Jibbitz鞋扣配件，以及可調節後帶設計的兩穿造型。對於穿搭Crocs的人而言，這雙鞋就像是一塊空白畫布，讓每個人都能創造專屬風格，也讓「時尚」變得親民而有趣。

明星也愛穿！4個Crocs洞洞鞋穿搭範例

1. Bella Hadid

Bella Hadid以白色Crocs搭配運動造型，墨鏡的細節與全黑的風格對比上白色鞋款，營造一種時髦又有態度的街頭混搭感。

2. Justin Bieber

Justin Bieber喜歡用Crocs搭配寬版帽 T、運動短褲與毛帽，打造一種不費力卻極具辨識度的Normcore風格。適合在家也適合街頭，舒適與時尚並存。

3. Jisoo

Jisoo在私服中以Crocs搭配，並巧妙利用可愛的Jibbitz卡通扣飾來增加可愛度，演繹韓系潮人的甜酷風格。

4. Post Malone

身為Crocs的忠實粉絲，Post Malone多次與品牌聯名推出限量款。無論是搭配搖滾風皮衣、運動褲，還是全身街頭風格，他都能用Crocs成功融入自己的個人標誌。

洞洞鞋Crocs穿搭靈感：6種風格怎麼搭都時尚

1.極簡通勤風

對於喜歡俐落、質感穿搭的上班族或自由創作者來說，Crocs其實也能融入日常通勤造型。試著將寬版白襯衫與杏色西裝褲作為基底，搭配一雙素色系的Crocs，像是米白、卡其或霧灰色，不僅不突兀，反而多了點隨性與設計感。這樣的極簡穿搭非常適合創意產業工作者，在舒適中展現專業風格。

2. 韓系校園風

想打造韓劇女主角般的學院感穿搭？選擇一條百褶裙搭配針織背心，加上一雙粉嫩色系的Crocs，再配上長襪點綴，就能營造出甜美又青春的氛圍。這樣的組合非常適合大學生或年輕女孩，簡單卻充滿細節，尤其搭配襪子穿Crocs，更是韓妞間默默流行的可愛穿法。

3. 街頭滑板風

對於喜歡中性、隨性街頭風格的潮人來說，Crocs也是好搭的秘密武器。Oversized的圖案T-shirt加上工裝短褲，再踩上一雙厚底或搭配誇張Jibbitz配件的黑色Crocs，整體氛圍率性十足。這樣的搭配不僅適合滑板少年，也適合任何想穿得輕鬆又有個性的你。

4.戶外機能風

近期大熱的戶外機能風也能完美融合Crocs！選擇一件防潑水的機能背心，搭配尼龍短褲，腳上則穿上具備鞋帶設計的All-Terrain Clog，不只提升抓地力與耐穿度，更完美呼應整體造型。無論是城市漫步還是露營郊遊，這套穿搭都能兼顧機能與型格。

5.復古風

那就試著把Crocs融入藝術感穿搭中吧！拼接洋裝或寬鬆長褲，搭配一些手工飾品，最後選一雙搭配彩色Jibbitz的Crocs，不僅穿出獨特美感，也讓人一眼記住你的風格。這種自由混搭最適合充滿創意、喜歡古著與手作的你。

6.海島度假風

準備出發去度假？別忘了帶上一雙亮色系的Crocs！無論是搭配寬鬆的亞麻襯衫，裡面內搭比基尼或泳褲，加上一頂草編帽與太陽眼鏡，就能輕鬆營造出濃濃海島vibe。防水好洗的材質也超級實用，是海邊或泳池派對的最佳鞋選。

Crocs鞋款推薦：哪種洞洞鞋最百搭？

1. Classic Clog

Crocs經典中的經典，顏色選擇多，最百搭。

2. Salehe Bembury Pollex Clog

由潮流設計師操刀，流線感與質感兼備，是潮流迷最愛入門款。

3. Classic Platform Clog

厚底版Crocs，讓你在舒適中也能偷偷增高，適合打造比例優勢。

4. All-Terrain Clog

針對戶外而生，防滑鞋底＋可調節後跟鞋帶，城市與山野都能穿。

5. Echo Clog

2024年最受歡迎款式之一，兼具未來感與實穿性，深受男生喜愛。

從舒適機能到時尚潮流，Crocs它打破了「漂亮＝時尚」的框架，讓「舒適、自我、趣味」成為新的美感語言。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Crocss, 穿搭

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