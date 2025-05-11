2025精華液全攻略！抗皺、修護、A醇通通有　加碼高效安瓶推薦

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

在日常保養步驟中精華液通常代表著肌膚最需要改善的部分，因此成為保養的重點。依照功能的分類也很多，從前導、保濕、抗皺、美白應有盡有，一起來看看2025年值得關注的新品有哪些。

前導精華

POLA全面抗皺前導精萃

POLA WRINKLE SHOT抗皺系列耗時23年專注於臉部皺紋的研究，除了常見的局部定型皺紋，這次更全新針對全臉零散皺紋深入研究其形成原因，開創全新的保養方法。

獨創抗皺尖端科研成分NEI-L1®層層深入真皮，從前導開始抗皺，喚醒肌膚平滑水嫩，重現青春光彩。

特別的是，因為NEI-L1溶於水後就會開始分解，為了使配方維持穩定並使效果最大化，POLA歷時8年研發出A、B雙劑的全新劑型。使用前以手搖方式使精華液均勻混合，讓NEI-L1在穩定的狀態下使用，將最好的效果傳達至肌膚。塗抹後，後續使用的保養品還能更均勻地滲透並提升效率，並形成緊緻彈力薄膜，使肌膚光滑柔嫩。

保濕精華

SUQQU水妍亮采柔緻活膚精華

為讓肌膚散發與生俱來的柔滑與光澤，聚焦澄透光澤的AQUFONS水妍亮采系列，2025年推出水妍亮采柔緻活膚精華，為肌膚注入清新水潤，並主打改善紊亂肌理等阻撓光澤的肌膚凹凸問題。

當中添加保濕的AQUFONS複合配方與黃蘖樹皮複合物，改善乾燥引起的粗糙問題，潤澤填滿角質層，使肌膚重現平滑。還有甘草酸鉀、菸鹼胺，讓容易躁動不安的肌膚也能變得穩定。

塗抹瞬間凝膠隨即化開，瞬間延伸至每吋肌膚，觸感清爽，卻有滿滿水潤滋養，使肌膚長時間保持柔滑細緻。

抗老精華

Melvita極萃全能青春精華

精華凝乳質地，在黃金比例配方中調和植物性類A醇海茴香精萃幫助減少老化痕跡，無傳統A醇刺激感、無耐痛期，適合所有膚質。

結合花中之王的發酵茉莉花萃取，透過天然微生物群自發酵，無需額外添加物，讓茉莉花活性分子發揮極致功效，提升花卉胜肽與多酚濃度可強化保護屏障，提升水潤飽滿度，並幫助肌膚對抗外在壓力因子。還以茉莉花融合玫瑰、佛手柑、檀香等天然精油，紓解壓力壞情緒、提升幸福自信感。

配方中更加入了琉璃苣油與維他命C協同作用，由內而外全方位修護歲月痕跡，讓肌膚越養越青春。

m̄enom̄eno Re逆時緊緻精華

獨特水乳質地，專為提升肌膚緊緻度與彈潤透亮而研發。

內含萃取自大豆的大豆肽煥活精萃™，富含醣蛋白，能協同膠原蛋白增強肌底彈性。抗老成分普拉斯鍊（玻色因），能夠強化肌底支撐力，讓肌膚看起來更飽滿。以及咖啡因讓肌膚展現透亮質感。

此外還有神經醯胺、植物性角鯊烷，深層修護肌膚屏障，增強保水力，長效滋潤並預防乾燥粗糙。搭配維生素B3菸鹼醯胺與原B5保濕修護，為肌膚注入彈潤活力，展現透亮健康光澤。

ARTISTRY雅芝青春水潤淨化精華、賦活緊緻抗老精華

ARTISTRY雅芝提出全方位分齡抗老對策，以抗氧化、抗糖化與抗環境侵害的「三抗保養」概念，研發出抗初老入門的青春水潤淨化精華、極致逆齡首選的賦活緊緻抗老精華。

兩款新品皆添加紐崔萊自有有機農場種植、雅芝植萃能量系列的核心成分專利仁伯白奇亞籽。透過獨特微脂囊技術包覆的白奇亞籽微脂囊，可將Omega-3、維生素與礦物質等成分深入肌底，為肌膚注入高營養精華，達到潤澤修護並有效抵禦環境傷害。同時加入全新型態的白奇亞籽胜肽，還能全面提升肌膚健康活力。

對抗初老現象的青春水潤淨化精華，特別以日本梅為首，掌握年輕肌所需的抗糖關鍵。當肌膚發生糖化反應前便進行阻斷，抑制糖化終產物破壞肌膚，避免出現初老紋路，使肌膚維持柔嫩水潤感。

還協同橄欖萃取、氨基酸、糖蛋白複合物、白柳樹皮萃取等高達16種抗初老植萃抗環境侵害，同時均勻膚色，提升整體膚質與彈性，預防暗沉和蠟黃，預防並撫平細紋，感受如初生肌膚般的彈潤無瑕。

進入輕／熟齡的肌膚面對的老化問題更多元，賦活緊緻抗老精華以康普茶發酵物作為抗糖的關鍵成分，不僅抑制阻斷糖化反應，更能幫助分解AGEs糖化終產物，避免膠原蛋白流失，進而減少深淺層皺紋增生，擊退鬆垮危肌。

另搭配發酵寡肽、蔓越莓胜肽、純素膠原蛋白、微藻複合物與16種抗衰老植萃組合，掌握黃金修護期，協同作用撫紋，使臉部線條更加緊實年輕，重新拾回膨潤彈亮。

Odile歐蒂蔻激光瞬效緊緻精華

Odile歐蒂蔻推出首支全方位天然抗老精華激光瞬效緊緻精華，運用科技與植物能量，讓肌膚能從深處修護、重拾光彩。

精華的核心成分NEUROPHROLINE™來自印度喜馬拉雅山區的藍合歡，強化肌膚自我修護能力，帶來健康亮澤。同時添加根瘤菌膠複合物與金合歡膠，為肌膚構築緊密網狀結構。

另外還有菸鹼醯胺均勻膚色、紅海藻中的多糖物質提亮膚色、刺雲實膠及菊苣根複合物予肌膚緊緻年輕感。另一亮點成分CO2llageneer，來自向日葵籽油與羽扇豆種子，幫助維持膠原蛋白的正常功能，支持肌膚的彈性與緊實度。搭配品牌最著名的天然保濕因子和蠶絲蛋白凝膠，深入滋養受損肌膚，提升柔滑度與光澤感。最後，還有薑黃有助調節皮脂代謝，改善膚色不均，同時提供保濕效果。

激光瞬效緊緻精華以天然草本之力融合超導澎潤光透科技，為肌膚注入滿滿活力，打造絕美鑽光肌。

迪奧逆時活氧膠原精華

迪奧相當受歡迎的逆時系列在2025年全新升級。

這次使用了聖母百合萃取、雙肽兩大核心成分，搭配創新活氧膠原調控科技（OX-C Oxygeno-Collagen）技術，主打提升肌膚通透度，讓肌膚彷彿會呼吸一般，從肌底促進肌膚健康。

迪奧逆時活氧膠原精華當中還應用微脂囊載體與緊塑彈力複合物，8小時將肌活成分直達肌底，使肌膚緊緻澎潤。全新科技與高效成分攜手，為肌膚打造透亮澎彈青春光采。

修護精華

資生堂國際櫃紅妍山茶花修護精華

資生堂「小紅瓶」2025年升級！

日本資生堂實驗室與哈佛大學CBRC中心共同發現，來自日本五島列島的珍稀山茶花活酵萃取是讓肌膚長生不老的關鍵，透過自我升級辨識、鎖定肌膚中的老化徵兆將其標靶式移除，讓肌膚重回新生一般的年輕透亮。

更透過獨家發酵工藝，萃取出富含膳食纖維、蛋白質、脂肪酸與抗氧化因子的珍稀山茶花活酵萃取精華，能將山茶花的再生力量提升，有效促進肌膚修復並對抗老化現象，由內而外煥發肌膚潛在美麗。

LA MER海洋拉娜超濃萃特效修復精華

繼推出濃萃雙重修復精華後，LA MER海洋拉娜2025年深度洞察市場需求，針對醫美後修復與敏感肌調理雙重課題推出修護新品超濃萃特效修復精華，不僅能快速舒緩敏弱膚況，更能強韌肌底，維持醫美效果，讓肌膚綻放健康光采。

全新超濃萃特效修復精華在品牌核心成分高倍濃度奇蹟活凝金萃™、高倍濃度萊姆茶萃取之外，還結合全新強韌超酵精華與首創獨家凝膜繃帶科技，在醫美前後迅速強韌肌膚屏障，一次完成養護＋修復。

強韌超酵精華取自深海2500米地熱湧泉益菌，有對抗極限環境的特性。經發酵提煉後，具有快速鎮定肌膚的效果，並加強肌膚屏障修護。凝膜繃帶科技獨創凝膜繃帶科技受修護繃帶啟發，打造前所未見綿密凝膜質地，一抹上臉立即形成一層零死角保護緩衝膜，將肌膚包覆加速修復與持續舒緩，猶如讓肌膚沉浸於最佳修復模式當中。

DR. BARBARA STURM極緻抗老修護雙精華

DR. BARBARA STURM同樣關注於醫美後的保養需求，發現術後肌或熟齡肌不止於保濕舒緩，關鍵在於積極修護，因此日常保養與術後修護才是決定肌齡狀態的關鍵，全新雙管極緻抗老修護雙精華為此而生，可在黃金修復期時以一瓶修護全效到位。

特別採用雙管設計，水相精華富含三重玻尿酸、馬齒莧與穀胱甘肽，瞬間補水並穩定膚況，同時幫助活性成份更深入肌底，加強舒緩；而乳狀精華則蘊含神經醯胺三重組合與胜肽，可以修護屏障並鎖住水分。

使用時擠出，確保水乳黃金比例同步釋放，避免自行調配導致吸收不均或比例失衡，讓活性成分即時發揮最佳修護效果（若將所有成分長時間混合，小分子會與中大分子融合，滲透力下降，原本能深入基底膜的活性成分停留在表層，影響修護效果。）

IPSA日夜全能修護藍精華

IPSA日本科研團隊研究發現，日常生活動態過程（如伸展、走路、運動），會促進身體釋放動態修護因子，這種天然活性蛋白質透過血液循環傳遞全身，不斷提高製造膠原蛋白效率，促進修復，使肌膚恢復彈力、緊緻年輕。然而，隨著年齡增加，身體新陳代謝變慢、血液循環不佳，造成動態修護因子的傳輸與利用率下降，導致肌膚自我修護力減弱，造成膠原流失，出現乾燥粗糙、失彈暗沉等老化現象。

因此在2025年推出全新「藍寶瓶」日夜全能修護藍精華，主打24H無間斷循環修護科技，搭配三重超級修護植萃（苦楝葉、人蔘根、當歸葉），幫助肌膚能更高效能利用動態修護因子，打造日夜不間斷循環修護能量，啟動肌底循環。再搭配維他命C複合精華、元氣二胜肽（肌肽），持續修護、賦活、彈亮，維持年輕膚況。

這次還使用了突破性緩釋微囊科技，膠囊隨著塗抹會爆開釋放保濕能量，修護精華直達肌底，形成鎖水保護膜牢牢鎖住水分，光澤透亮一整天。

煥膚精華

專科淨荳煥膚修護精華

專科淨荳煥膚修護精華添主打減少臉上顆粒感，並能強化肌膚屏障，穩定回復健康肌膚，重現光滑柔嫩膚感。

使用超導水科技增強保濕活性成分深入滲透至肌膚角質層，修護乾燥並補充肌膚水分。

特別添加三重修護配方水楊酸、傳明酸、雙重玻尿酸，能代謝肌膚角質，溫和煥膚。加上積雪草萃取溫和舒緩不安膚況，強化肌膚健康能力。同時全系列無酒精、無香料、無色素，給予肌膚最溫和的修護。

Neogence霓淨思5酸拋光澎亮精華

Neogence霓淨思ACID多酸拋光系列使用三酸拋光科技，透過乳糖酸提升含水、平滑膚觸。並以內酯型葡萄糖酸溫和更新角質，細緻膚觸，改善紋理及毛孔。琥珀酸則可促進代謝，均勻膚色，層層養護角質，實現滑嫩無瑕美肌。

5酸拋光澎亮精華當中除了三酸拋光科技外，更添加0.5%高親脂性水楊酸，加強代謝老廢角質，並搭配1.4%最小分子甘醇酸回復彈力，幫助肌膚飽滿澎彈。

安瓶類

「安瓶」通常含有相對一般精華液更高濃度的有效成分，能更有效快速地解決肌膚問題，實現高效保養。

TTM提提研雙活性外泌體超級安瓶

近年外泌體成為保養市場話題黑馬，為時下公認最具潛力的抗老修護成分之一，TTM提提研經過嚴謹研究與反覆測試，正式推出「雙活性外泌體超級安瓶」。

主打使用植物來源雙活性外泌體，除了可提供植物外泌體活性成分，亦能協助達到強化肌膚屏障、促進肌底膨潤的效果。

INNISFREE 1%A醇PDRN水光安瓶

INNISFREE1%A醇PDRN水光安瓶是台灣首款同時添加A醇與PDRN兩大關鍵成分的高效安瓶。

採用1%A醇三效複合科技（濃度高達1%的雙效A醇與高純度A醇），能幫助改善毛孔粗大、肌膚凹凸不平的困擾。

此外，更首關注的是這次INNISFREE還加入獨家研發，由綠茶中萃取出的新興成分綠茶PDRN™，和經常被運用在麗珠蘭水光針中的成分鮭魚PDRN具有相似功效，且綠茶PDRN分子大小僅為鮭魚PDRN的十分之一，可高效滲透至肌膚底層，幫助緊緻毛孔、恢復彈力，並使肌膚由內至外重現光澤。

A醇與PDRN雙重高效成分不只是針對肌膚表面改善，更同時修護肌底，不論先前已用過A醇淨膚超修護安瓶，想追求進階的高濃度A醇保養的人，還是嚮往肌膚光滑彈嫩的完美狀態都可無痛養成透亮水光肌。

屈臣氏肌膚專研安瓶精華系列

全系列中共有7款安瓶，分別擁有不同的保養功效。

全系列均添加獨家專利配方S7ABELIX™七重修護植萃，在舒緩敏弱肌膚的同時精準改善肌膚問題，堪稱能解決肌膚問題的「滴肌精」。

1.Target Pro by Watsons肌膚專研保濕安瓶精華：添加玻尿酸及維他命B5等成分，可幫助維持肌膚健康狀態，使肌膚飽水透亮。

2.Target Pro by Watsons肌膚專研15%維他命C安瓶精華：內含15%高濃度維他命C可有效從根源打造白皙肌膚，並搭配防曬產品，避免紫外線造成膚色不均。

3.Target Pro by Watsons肌膚專研1%超維A安瓶精華：其中添加1%超維A（Granactive Retinoid），可溫和有效加速代謝老廢角質，幫助改善色素沉澱並撫平臉部紋路，實現勻亮緊緻肌膚。

4.Target Pro by Watsons肌膚專研抗老安瓶精華：其中蘊含維他命A酯，幫助肌膚撫平表淺細紋和改善肌膚觸感。

5.Target Pro by Watsons肌膚專研美白安瓶精華：添加三重維他命C、維他命B3及專利成分T-PROWHITE，多元亮白成分可有效改善膚色暗沉，幫助實現水光透亮肌。

6.Target Pro by Watsons肌膚專研毛孔護理安瓶精華：內含1%乳酸及皮脂調理成分T-PROMAT，可幫助溫和代謝角質，調節多餘皮脂及油光，使毛孔更收斂細緻。

7.Target Pro by Watsons肌膚專研全面修護安瓶精華：添加5%甜菜鹼和日本藍藻多醣等修復成分，可幫助肌膚抵禦外界刺激，舒緩敏感膚況。

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