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柯佳嬿狼尾頭新造型超帥登封！「曝想寫劇本」認了拍戲很累

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記者鮑璿安／台北報導

柯佳嬿不光有演員身分，近期成為作家發表首部小說創作《夢游記》，讓大家看見她除了演技之外的出眾才華，而她最近登上《Marie Claire Taiwan美麗佳人》5月號封面，更是造型大突破，頂著狼尾頭髮型出鏡，差點讓人認不出。

▲▼ 柯佳嬿 。（圖／《Marie Claire美麗佳人》國際中文版提供）

▲柯佳嬿身穿象牙白絲質繫帶襯衫、象牙白絲質外罩襯衫、黑色長裙、Galleria 動物紋印花提包，All by Prada 。（圖／《Marie Claire美麗佳人》國際中文版提供）

柯佳嬿在封面照之中換上Prada象牙白絲質繫帶襯衫外搭黑色長裙，手捧全新Galleria 動物紋印花提包，一舉一動散發著亦柔亦剛的魅力，也演繹了深藍色羊毛夾克、粉膚色花卉上衣等造型，在稚氣與成熟仙氣之間來回跳動，頂著鮮少嘗試的狼尾頭髮型，模樣猶如率性男孩。

▲▼ 柯佳嬿 。（圖／《Marie Claire美麗佳人》國際中文版提供）

▲▼ 柯佳嬿 。（圖／《Marie Claire美麗佳人》國際中文版提供）

▲▼ 柯佳嬿 。（圖／《Marie Claire美麗佳人》國際中文版提供）

▲柯佳嬿透露現階段反而不是那麼急著拍戲 。（圖／《Marie Claire美麗佳人》國際中文版提供）

在訪問中她也談起對於演戲的想法，提到：「老實說我覺得拍戲其實蠻累的，那是很消耗能量的事，所以現階段反而不是那麼急著拍戲，以前真的有好長一段時間是悶著頭演戲，過了三十歲慢慢找到自己工作的節奏之後，才比較能花心思在生活上。」

柯佳嬿一直喜歡寫作，最近才發表全新小說的她也透露：「在寫作這件事情上，其實我的出發點都是為了自己，雖然有一些心情反覆的過程，一下子覺得很喜歡自己寫的某一段，過個幾天又會懷疑是不是有人想讀，但心情的高低起伏，以及和編輯討論的過程，真的讓我有一種在創作的感覺，希望之後有機會也可以嘗試寫劇本。」

關鍵字：

柯佳嬿, 小說, 造型, prada, 娛樂

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