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夏季新選擇！EVE LOM祭出全新卸妝油、ELEMIS打造黑櫻桃卸妝膏

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記者曾怡嘉／綜合報導　圖／品牌提供

當卸妝不僅是卸妝，新一代卸妝產品不僅添加奢華保養成分，更搭配著舒適的香氣，讓卸妝過程更充滿療癒感，盤點最新卸妝話題新作，哪款是你的心頭好呢？

▲▼卸妝。（圖／品牌提供）

▲EVE LOM全能淨潤卸妝油，150ml ，2,250元。

全新上市的卸妝油主打輕盈油質 × 高效率卸妝力，只需短短時間即可快速溶解濃妝與毛孔髒污，搭配SPA級精油香氣，卸妝過程兼具感官療癒與潔膚專業。非常適合通勤族、晚歸時的「快速卸妝需求」，同時維持膚況穩定。

▲▼卸妝。（圖／品牌提供）

Guerlain 蘭鑽極萃氧生卸妝凝露，150ml，4,550元。

透明的凝露質地，內含角鯊烷成分，可溫和包覆住彩妝，給予極致舒適的卸妝感受。卸妝凝露在手指按摩下逐漸液化並融化成油，進而化掉防水彩妝，再接觸到水，卸妝凝露轉變成細緻的乳狀膜，可有效去除髒污，洗後還原肌膚絲滑柔嫩觸感。

▲▼卸妝。（圖／品牌提供）

▲ELEMIS 海洋膠原精油卸妝膏 甜慾黑櫻桃香氛限量版，100g，2,250元。

全新香氣層層交疊，以黑櫻桃 × 香草 × 杏仁，彷彿置身夏日甜點店般療癒。一抹即溶的空氣膏體，搭配天然SPA級精油香氣，溫和卸除彩妝與毛孔髒污，蘊含明星成分「粉紅團扇藻」，深度保濕、穩定膚況，遇水即轉為潤澤卸妝乳，潔淨同時不緊繃不致痘。

關鍵字：

卸妝, SPA, 精油, 香氛, 彩妝

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