fb ig video ETtoday search mobile

IKEA推出長者、孕婦家居系列　299元起讓洗澡爬高更安心

>

記者蔡惠如／綜合報導

隨著全球人口結構逐漸高齡化，以及臨時或長期行動不便情況的普遍化，居家環境的包容性與安全性成為越來越多家庭關注的重點。為回應這樣的生活趨勢，IKEA 宣布推出全新產品系列「BÄSINGEN」，這是一套為所有年齡層設計、具有包容性與高實用性的輔助家具，目前在台灣也正式上市，單品售價299元起，且全系列都千元有找。

▲IKEA BÄSINGEN系列，支援使用者的居家單品。（圖／翻攝IKEA官網）

▲IKEA BÄSINGEN系列淋浴椅，999元。

「BÄSINGEN」系列共包含六項實用單品，分別為兩種不同高度與結構的帶扶手踏腳凳、淋浴椅、衛生紙架、毛巾桿，以及售價僅299元的浴室置物架。設計團隊特別針對浴室這類容易濕滑的環境，強化每件商品的防滑性能，包括穩固的腳墊與良好的排水設計。不僅如此，所有產品的邊角都經過圓滑處理，避免碰撞造成受傷，簡潔的外型設計，提供使用者穩重又安全的氛圍。

▲IKEA BÄSINGEN系列，支援使用者的居家單品。（圖／翻攝IKEA官網）▲IKEA BÄSINGEN系列，支援使用者的居家單品。（圖／翻攝IKEA官網）

▲IKEA BÄSINGEN 系列毛巾桿，549元。

此系列的設計核心，在於協助使用者提升居家環境的安全性與便利性。產品皆採用防滑腳墊與排水孔，適合浴室等濕滑空間使用，為提升使用者的手感與支撐力，BÄSINGEN 系列中的把手與管材直徑經過精密設計，厚度適中且易於抓握，即便是手部肌力較弱的人也能穩定使用。顏色則選用深灰色，不僅呼應北歐簡約風格，也增加視覺辨識度，更容易被看見和使用。

▲IKEA BÄSINGEN系列，支援使用者的居家單品。（圖／翻攝IKEA官網）

▲IKEA  BÄSINGEN系列附扶手墊腳凳，799元。

▲IKEA BÄSINGEN系列，支援使用者的居家單品。（圖／翻攝IKEA官網）▲IKEA BÄSINGEN系列，支援使用者的居家單品。（圖／翻攝IKEA官網）

IKEA 設計團隊指出，BÄSINGEN系列的誕生，來自一個簡單但深刻的觀察：「當家中沒有為行動不便情況預先準備時，連洗澡這種日常小事都可能變得困難。」因此從真實需求出發，設計出穩固、便於抓握且方便使用的產品。

▲IKEA BÄSINGEN系列，支援使用者的居家單品。（圖／翻攝IKEA官網）

▲IKEA BÄSINGEN系列淋浴收納架，299元。

設計師 Sarah Fager 表示：「我們希望這些產品能自然融入各種居家風格，而不是被藏起來或當作特殊設備看待。」IKEA 表示這些產品並不只是為長者設計，而是期望成為「生活中隨時準備好伸出援手的工具」。包括經歷傷病復原期的年輕人、懷孕期間的女性，甚至是想提前準備安全環境的家庭，都能提供必要的支持與協助，幫助人們更自立地生活。

▲HOLA、淨毒五郎推出強調天然永續的商品。（圖／品牌提供）

▲HOLA與萬秀洗衣店合作，加持旗下永續REAL系列。（圖／品牌提供）

隨著永續意識日益普及，愈來愈多消費者關注日常用品對環境的影響。HOLA以回收與天然材料為核心，推出結合實用性與設計感的REAL永續日用系列，近期也有新品。

▲HOLA、淨毒五郎推出強調天然永續的商品。（圖／品牌提供）

HOLA攜手「萬秀洗衣店」合作推出REAL永續日用系列新品，包含洗衣精、洗臉巾與擦澡巾等6項商品，強調「天然無塑」、「自然分解」與「回收再生」三大原則。商品主要採用回收寶特瓶、牛奶瓶與塑膠原料製成，並搭配植萃潔淨配方，兼顧實用與環境友善。

▲HOLA、淨毒五郎推出強調天然永續的商品。（圖／品牌提供）

▲HOLA、淨毒五郎推出強調天然永續的商品。（圖／品牌提供）

專為貼身與嬰兒衣物設計的「REAL無添加手洗精」，配方含蛋白酵素，可分解油漬與抑菌，瓶身以回收牛奶瓶製成，還有另有「REAL抗UV曬衣夾」與「可肩揹布質洗衣袋」，皆使用再生塑料或回收紗製作，提升產品壽命並減少資源浪費。

▲HOLA、淨毒五郎推出強調天然永續的商品。（圖／品牌提供）

而個人清潔用品也有新品，「REAL洗臉巾」與「針織擦澡巾」皆採天然或再生材質，設計上則考量使用細節，例如洗臉巾雙面不同材質、擦澡巾能輕易起泡，減少沐浴產品用量。

▲HOLA、淨毒五郎推出強調天然永續的商品。（圖／品牌提供）

關鍵字：

家具, 安全, 便利, 生活, IKEA, 高齡, 長者, 孕婦

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【老師說的自己擔】學生幫回憶「生氣長皺紋」　聽完立刻消氣XD

熱門文章

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

睡不好讓人好疲憊！「3個助眠方案」讓你一覺到天亮

睡不好讓人好疲憊！「3個助眠方案」讓你一覺到天亮

《機智住院醫生生活》申詩雅私服又帥又美　LV後背包、Miu Miu手袋都爆款

《機智住院醫生生活》申詩雅私服又帥又美　LV後背包、Miu Miu手袋都爆款

「大馬最美千金」LV櫻花包好可愛　滿手鑽戒跟著搶鏡

「大馬最美千金」LV櫻花包好可愛　滿手鑽戒跟著搶鏡

陳喬恩遊日愛馬仕包多連發　LV丹寧裝與可愛包也搶鏡　 2025最新15款「公主切髮型」範本　瀏海、臉型搭配＆整理技巧一次看 星巴克5／7起「大杯以上第二杯半價」　一連三天優惠喝起來 《蠻好的人生》復仇爽劇收視率登頂！孫儷42歲靠養生養出少女肌 累了的時候會挑「哪一個枕頭」？秒測你是不是好欺負的人 5個簡單的生活練習　周邊的人會感覺你變「有質感」了 南韓富二代男星中門大開　朴炯植戴TAG Heuer錶加碼秀肌肉

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面