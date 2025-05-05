IKEA推出長者、孕婦家居系列　299元起讓洗澡爬高更安心

記者蔡惠如／綜合報導

隨著全球人口結構逐漸高齡化，以及臨時或長期行動不便情況的普遍化，居家環境的包容性與安全性成為越來越多家庭關注的重點。為回應這樣的生活趨勢，IKEA 宣布推出全新產品系列「BÄSINGEN」，這是一套為所有年齡層設計、具有包容性與高實用性的輔助家具，目前在台灣也正式上市，單品售價299元起，且全系列都千元有找。

▲IKEA BÄSINGEN系列淋浴椅，999元。

「BÄSINGEN」系列共包含六項實用單品，分別為兩種不同高度與結構的帶扶手踏腳凳、淋浴椅、衛生紙架、毛巾桿，以及售價僅299元的浴室置物架。設計團隊特別針對浴室這類容易濕滑的環境，強化每件商品的防滑性能，包括穩固的腳墊與良好的排水設計。不僅如此，所有產品的邊角都經過圓滑處理，避免碰撞造成受傷，簡潔的外型設計，提供使用者穩重又安全的氛圍。

▲IKEA BÄSINGEN 系列毛巾桿，549元。

此系列的設計核心，在於協助使用者提升居家環境的安全性與便利性。產品皆採用防滑腳墊與排水孔，適合浴室等濕滑空間使用，為提升使用者的手感與支撐力，BÄSINGEN 系列中的把手與管材直徑經過精密設計，厚度適中且易於抓握，即便是手部肌力較弱的人也能穩定使用。顏色則選用深灰色，不僅呼應北歐簡約風格，也增加視覺辨識度，更容易被看見和使用。

▲IKEA BÄSINGEN系列附扶手墊腳凳，799元。

IKEA 設計團隊指出，BÄSINGEN系列的誕生，來自一個簡單但深刻的觀察：「當家中沒有為行動不便情況預先準備時，連洗澡這種日常小事都可能變得困難。」因此從真實需求出發，設計出穩固、便於抓握且方便使用的產品。

▲IKEA BÄSINGEN系列淋浴收納架，299元。

設計師 Sarah Fager 表示：「我們希望這些產品能自然融入各種居家風格，而不是被藏起來或當作特殊設備看待。」IKEA 表示這些產品並不只是為長者設計，而是期望成為「生活中隨時準備好伸出援手的工具」。包括經歷傷病復原期的年輕人、懷孕期間的女性，甚至是想提前準備安全環境的家庭，都能提供必要的支持與協助，幫助人們更自立地生活。

▲HOLA與萬秀洗衣店合作，加持旗下永續REAL系列。（圖／品牌提供）

隨著永續意識日益普及，愈來愈多消費者關注日常用品對環境的影響。HOLA以回收與天然材料為核心，推出結合實用性與設計感的REAL永續日用系列，近期也有新品。

HOLA攜手「萬秀洗衣店」合作推出REAL永續日用系列新品，包含洗衣精、洗臉巾與擦澡巾等6項商品，強調「天然無塑」、「自然分解」與「回收再生」三大原則。商品主要採用回收寶特瓶、牛奶瓶與塑膠原料製成，並搭配植萃潔淨配方，兼顧實用與環境友善。

專為貼身與嬰兒衣物設計的「REAL無添加手洗精」，配方含蛋白酵素，可分解油漬與抑菌，瓶身以回收牛奶瓶製成，還有另有「REAL抗UV曬衣夾」與「可肩揹布質洗衣袋」，皆使用再生塑料或回收紗製作，提升產品壽命並減少資源浪費。

而個人清潔用品也有新品，「REAL洗臉巾」與「針織擦澡巾」皆採天然或再生材質，設計上則考量使用細節，例如洗臉巾雙面不同材質、擦澡巾能輕易起泡，減少沐浴產品用量。