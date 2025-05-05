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超有趣的美妝冷知識！洗髮精要偏酸、活泉水不能搖

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供、官網

化妝品就像是一門高深的化學課，不同配方以及成分，透過不同的技術搭配可以打造出截然不同的效果，甚至有很多使用觀念與細節，都逐漸在改變大眾認知，以下就分享多個美妝界有趣的小秘密，快來看看你知道幾個？

＃LUSH 新鮮面膜

嬌蘭,Balmain,樂絲朵,LUSH,雅漾,美妝,化妝品。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

來自英國的LUSH大多數產品都是從國外進口，但旗下的新鮮面膜系列非常特別，像是：藍莓面膜、檸檬亮采面膜、燕麥舒緩面膜等，是由台灣Kitchen經過專業訓練的夥伴進行製作，每一個面膜上面甚至都會貼上標籤，註明是哪一位夥伴負責製作，而且原料更是選用台灣霧峰的藍莓或是雲林的檸檬，來打造出最新鮮高效的單品，而且並不是每個地點都會有Kitchen可以製作，有些則是販售常態單品。

＃Balmain 鎖色亮澤洗髮精、樂絲朵酸熱護髮系列

嬌蘭,Balmain,樂絲朵,LUSH,雅漾,美妝,化妝品。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

市面上大多數的洗沐產品都是鹼性，為了能夠快速起泡，但實際上頭髮本身的pH值是偏酸性，若是常常用鹼性的洗髮精，很容易讓毛鱗片打開，導致毛躁糾結、甚至頭皮屑產生，因此，Balmain在設計洗髮產品的時候，就在清潔以及髮絲修護上花了很多時間，讓洗髮精可以在弱酸的狀態下，又可以達到洗淨的效果；而日本樂絲朵所推出的酸熱護髮系列，也是運用同等的觀念，運用酸性修護配方，讓髮絲可以呈現出柔順光澤，不只是日常洗護，日本髮型沙龍也掀起酸熱護髮熱潮，甚至平均每月增加約30%成長，非常受到歡迎。

＃嬌蘭 24K純金光透精華粉底

嬌蘭,Balmain,樂絲朵,LUSH,雅漾,美妝,化妝品。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

24K金粉底早就是嬌蘭經典不敗的明星級商品，過去以帶有光澤感的奶油肌妝效為主，在2022年大規模改版之後，特別針對喜愛不同妝感的族群，推出光澤妝效的「金光瓶」24K純金光透精華粉底以及霧面妝效的「金霧瓶」24K純金持久無瑕粉底，有趣的是雖然是同系列，但防曬係數前者為SPF20 PA+++、後者則是SPF15 PA+++，關鍵就在於防曬本身帶有光澤質地，為了讓霧感妝效更為明顯，所以特地減少的防曬配方的增加，保留啞光的肌膚質感。

＃雅漾 舒護活泉水

嬌蘭,Balmain,樂絲朵,LUSH,雅漾,美妝,化妝品。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

雅漾活泉水是不少敏感肌愛用的單品，很多人都習慣搖一搖再噴上臉，但是其實活泉水的氣壓瓶，裡面都填裝氮氣，擠壓的瞬間就可以幫助活泉水從噴頭灑出，若是搖動很容易會造成瓶中的氣壓改變、氮氣洩出，無法順利噴出水霧，所以很容易會有殘留瓶內，用不乾淨。

關鍵字：

嬌蘭, Balmain, 樂絲朵, LUSH, 雅漾, 美妝, 化妝品

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