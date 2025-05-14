春夏短髮造型推薦　「蓬鬆微翹短捲髮」俏皮又靈動讓髮型更有變化

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

炎熱夏季即將到來，不少人在春夏時節會選擇短髮造型，要怎麼讓短髮造型多一點變化？以下這款微捲的造型一定要筆記。

蓬鬆微翹短捲髮



近年來隨性風格的造型備受喜愛，髮型越是自然、甚至帶有一點凌亂的感覺就越有人氣。而短髮造型的變化相較以往亦豐富許多，不管是齊短髮、鮑伯頭，或是這兩年相當流行的層次造型，不同的剪裁搭配不同捲度、造型方式，從俐落、知性、甜美到俏皮都能輕鬆呈現。

要如何在基礎直短髮上，替造型增添一點俏皮氛圍，讓整體造型更靈動可愛呢？不一定需要到髮廊燙捲，自己在家整理也能做出不一樣的短髮造型。

蓬鬆微翹短捲髮造型技巧



1.最簡單：髮尾微翹

只要有電棒、離子夾就可以達成！比起較為整齊的內彎造型，鮑伯頭做出外翹短髮也是近期很流行的造型，比較整齊的外翹會呈現出一種甜美的風格，但也可以運用離子夾、電棒在夾每一縷髮絲時彎折的角度稍有不同，就可以營造出較為隨性的氛圍。

而且也不只是鮑伯頭、齊短髮才能這樣造型，比較圓潤的初戀感短髮或是層次感狼尾也很適合，而且線條感會更明顯，也能呈現出跟鮑伯頭不一樣的氛圍。

2.最隨性：不規則捲度

稍微進階一點的造型技巧，就是內層的髮絲用外翻的不同角度去呈現，外層的髮絲則可以用向後捲或向前捲的方式去進行不同的造型，如果擔心過於凌亂，可以記得捲度的大小要相似！

3.最時髦：加上造型品凸顯線條

如果想要造型感更強烈，看起來更有一種時髦、洗鍊的感覺，那不如就抓上一點造型品吧！如果不想要看起來太濕潤或覺得天氣不適合，可以嘗試在髮尾角度比較鮮明的地方抓上一點點髮蠟、髮乳，能加強髮型的線條感，又不會太難駕馭，再噴上一點定型噴霧就能維持一整天！

如果是運用造型品比較熟練的人，就可以更進階的針對瀏海、外層髮絲去造型，看起來更不一樣。

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