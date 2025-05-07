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張員瑛休假素顏狀態更迷人！出遊私服同款找到了　Miu Miu後背包超燒

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

IVE張員瑛行程一向緊湊，不少粉絲也常擔心她的健康狀況是否因此受影響。近日結束在日本的一連串演唱會後，張員瑛難得抽空放鬆，並在Instagram曬出多張出遊美照，這段悠閒時光不僅讓粉絲放心，她素顏入鏡、狀態依舊在線，清新稚嫩的模樣與舞台上的閃耀形象形成迷人反差，展現自然柔和的另一面。

張員瑛出遊同款這裡看！清新感單品大公開

Miu Miu皮革後背包

自2021年起，張員瑛成為Miu Miu的品牌大使，迅速成為Miu Miu的門面擔當兼時尚謬思，頻繁亮相於品牌的時尚活動，展現品牌對她的青睞。而此次的出遊照中，張員瑛背上了Miu Miu今年春夏系列的後背包，選用小牛皮材質，既輕盈又具大容量，展現出一股青春學院風格，而這款後背包最新宣布的Miu Miu品牌大使Ella Gross身上也能看見，足見此款包已然成為少女們的夢幻逸品。

2000archives毛邊棒球帽

來自韓國千禧風小眾品牌，這款設計融合了中性迷彩圖騰與毛邊破壞細節，為整體造型增添了一絲街頭氣息，換算台幣不到兩千元，輕鬆擁有這款高CP值的時尚單品。

Under Armour Hovr Apparition銀灰

舞台上造型力求完美的張員瑛，私下其實也和我們一樣，最在意的就是舒服、好走，這次出遊她腳踩一雙輕便的球鞋，日常的風格令粉絲們更想知道同款是哪一雙！原來張員瑛選擇的是Under Armour Hovr Apparition銀灰色鞋款，保留了經典跑鞋的設計元素，並採用科技感十足的銀灰配色，而奶油色鞋底則帶有復古的韻味，結合懷舊氛圍與時尚感，即使是最輕鬆的打扮依然保持時髦品味。

張員瑛休假素顏狀態更迷人！出遊私服同款幫你找到了，千元出頭即可入手

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 張員瑛

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