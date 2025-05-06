蔡依林新專輯要來了！美國行手上「比熊環保袋」被問爆來自日本品牌

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

天后蔡依林終於釋出新專輯概念，前陣子都待在美國為新專輯做準備的蔡依林，在緊湊的練舞行程中偷閒出遊，並在個人IG曬出美國加州洛杉磯的生活照，除了一系列的時髦逆齡穿搭之外，手上搭配的「比熊環保袋」也吸引了眾多粉絲的目光，品牌編輯也幫大家找到了！

蔡依林分享了一系列在加州的生活照，陸續換上多套潮流感十足的造型，其中一套穿著Supreme與Nike聯名的紅色橄欖球上衣，搭配牛仔長裙的造型中，蔡依林手上提著一個深卡其色的環保袋，仔細一看環保袋上是滿滿的比熊圖樣，讓人聯想到過去的愛犬「屋虎」，而這個環保袋則是來自日本品牌「MAMBO」的商品。

日本可愛比熊犬品牌「MAMBO」



蔡依林手上的環保袋來自以可愛比熊犬作為標誌的品牌「MAMBO」，這個出自日本插畫家塩川いづみ之手的比熊犬，以簡單又療癒的手繪線條組成，在2014年作為CLASKA Gallery & Shop“DO”的原創角色首次亮相，並陸續推出家居用品與服裝產品。

MAMBO的比熊環保袋目前共有三色，包括蔡依林同款的深卡其色、白色以及新色粉紅色，小款的環保袋上是滿版不同動作型態的比熊圖樣印花，售價1980日圓（約台幣448）、另外也有大尺寸的可以選擇，大款的則是以比熊犬大插畫配標語的組合，售價是2200日圓（約台幣498）。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 【大明星去哪玩】盤點蔡依林的6個私藏旅遊景點，跟著天后趴趴走

● DeMellier 2025早秋系列5月開賣！自然褐色調、鮮豔罌粟紅，靈感取自熱帶雨林的明媚夏日