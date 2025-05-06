fb ig video ETtoday search mobile

蔡依林新專輯要來了！美國行手上「比熊環保袋」被問爆來自日本品牌

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

天后蔡依林終於釋出新專輯概念，前陣子都待在美國為新專輯做準備的蔡依林，在緊湊的練舞行程中偷閒出遊，並在個人IG曬出美國加州洛杉磯的生活照，除了一系列的時髦逆齡穿搭之外，手上搭配的「比熊環保袋」也吸引了眾多粉絲的目光，品牌編輯也幫大家找到了！

蔡依林分享了一系列在加州的生活照，陸續換上多套潮流感十足的造型，其中一套穿著Supreme與Nike聯名的紅色橄欖球上衣，搭配牛仔長裙的造型中，蔡依林手上提著一個深卡其色的環保袋，仔細一看環保袋上是滿滿的比熊圖樣，讓人聯想到過去的愛犬「屋虎」，而這個環保袋則是來自日本品牌「MAMBO」的商品。

日本可愛比熊犬品牌「MAMBO」

蔡依林手上的環保袋來自以可愛比熊犬作為標誌的品牌「MAMBO」，這個出自日本插畫家塩川いづみ之手的比熊犬，以簡單又療癒的手繪線條組成，在2014年作為CLASKA Gallery & Shop“DO”的原創角色首次亮相，並陸續推出家居用品與服裝產品。

MAMBO的比熊環保袋目前共有三色，包括蔡依林同款的深卡其色、白色以及新色粉紅色，小款的環保袋上是滿版不同動作型態的比熊圖樣印花，售價1980日圓（約台幣448）、另外也有大尺寸的可以選擇，大款的則是以比熊犬大插畫配標語的組合，售價是2200日圓（約台幣498）。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

【大明星去哪玩】盤點蔡依林的6個私藏旅遊景點，跟著天后趴趴走

DeMellier 2025早秋系列5月開賣！自然褐色調、鮮豔罌粟紅，靈感取自熱帶雨林的明媚夏日

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 蔡依林, 環保袋, 比熊犬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#邱軍 撞死運將還肇逃！媽致歉：請給他一個機會

熱門文章

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

昆凌背23萬香奈兒新包配巨鑽戒出遊　牽周董賞美景甜爆

昆凌背23萬香奈兒新包配巨鑽戒出遊　牽周董賞美景甜爆

最會立人設的三大星座！TOP 1簡直「人間變色龍」說變就變　讓人反應不及

最會立人設的三大星座！TOP 1簡直「人間變色龍」說變就變　讓人反應不及

「男友擁有4種特質」適合過一輩子！支持你、適時讓步超重要

「男友擁有4種特質」適合過一輩子！支持你、適時讓步超重要

貝嫂戴千萬元「錶王」慶貝克漢50歲生日　長子氣弟弟戀上前女友缺席 Lisa穿法拉利流蘇皮衣氣勢滿分　又辣又帥造型賞F1賽車 Met Gala／Lisa穿LV訂製戰袍搭黑絲襪下衣失蹤辣翻！安海瑟薇曬凍齡狀態 日本超商「冷凍巧克力香蕉」話題新品！醜香蕉變身　美妙口感獲好評 Met Gala／Jennie人間香奈兒褲裙氣勢超強！紅毯戰神Zendaya白西裝比帥 帝舵表賽車錶又帥又輕盈　碳纖維配鈦金屬完美上手 睡不好讓人好疲憊！「3個助眠方案」讓你一覺到天亮

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面