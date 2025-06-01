fb ig video ETtoday search mobile

春夏「白色背心」時髦穿法跟著泰星Orm學　8款本季首選推薦＋清潔秘訣

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

你還把白色背心視為內搭？今夏最熱的造型關鍵字絕對就是白色背心了，它跟著季節轉換直接從伸展台走入街頭了！讓我們先從泰國新生代演員Orm（Kornnaphat Sethratanapong）私底下的休閒穿搭就可以快速認識這件「看似簡單卻超有型」的白色坦克背心（white tank top）究竟可以多百變、多時髦了！

從時裝週的機場穿搭到私服中搭配高腰丹寧褲、百褶迷你裙與皮西裝外套，Orm將白色坦克背心穿得青春又性感，時而率性、時而甜辣，為夏日造型寫下漂亮的示範筆記。

Kornnaphat白背心三種時髦穿法，請跟著學

1.優雅校園風

白背心＋百褶裙＋雙辮。

Kornnaphat穿上Dior白色細羅紋背心，搭配精緻的卡其色百褶裙與雙辮的造型，完全就是個俏麗的高中女學生，這個不靠華麗配件的造型依然時髦得讓人難忘。關鍵是選對材質與剪裁，夠挺以及貼身的立體感，就能展現俐落兼具優雅的氣質。

2.鄰家女孩風

短版背心＋牛仔褲＋腋下包。

穿上短版坦克背心搭配牛仔褲，最後背個墨綠或奶油白的腋下包，完全就是超模私服級別的隨性OOTD風格。Kornnaphat本人私服就常以這樣的裝扮現身，隨性又保有微性感的樣子，就是大家會喜愛的穿搭參考之一。

3. 時尚都會風

背心＋黑皮衣。

Kornnaphat以簡單白色背心搭配黑色皮外套，搭上微捲長髮，散發90年代流行文化的都會風，俐落、性感又不失清爽。

2025春夏最強單品白色坦克背心解析

時尚造型最經典、最基本的「白色坦克背心」，默默於2025春夏的各大伸展台上躍升為主角。從Dior、Gucci、Schiaparelli、Scervino甚至是Stella McCartney等時裝屋都可看見。白色坦克背心（Ｗhite Tank Top）2025春夏不只是基本款，更像是最強的造型工具。不論搭配珠繡裙、Oversized西裝褲或全白套裝，總能自然融入並畫龍點睛，潔白、自在、純粹，卻又充滿力量。

五大品牌秀場白背心造型

這五個品牌徹底將白背心升級為「造型上的主角」。

1. Dior

Dior的白色背心以細肩羅紋材質、搭配金屬珠紗裙，展現女性柔與剛並存的獨特美麗。

2. Schiaparelli

Schiaparelli本來就擅長創造獨特的輪廓與故事，這套以雕塑式剪裁、金屬腰帶搭配皮褲作為衝突的比例與美感，是不是宛如性感女王降臨夜晚呢？

3.Ermanno Scervino

Ermanno Scervino將全白的西裝長版外套、長褲與白背心搭配，展現浪漫的義式風情。

4.Stella McCartney

Stella McCartney以印有標語的白色背心搭配黑色長褲展現女人味，在看似簡約卻其實一點也不簡單的陣容中，十分吸睛。

5.Gucci

在2025春夏系列中，Gucci完美消化了「經典白背心的夏日變奏曲」這個考題。當標誌性的紅綠滾邊Tank Top與淺藍牛仔褲搭配，造型中性俐落，卻因為外罩一件螢光萊姆綠長版大衣而瞬間加分。頭巾印花與墨鏡的搭配更帶來強烈Y2K氛圍，復古卻新鮮，放鬆又極致考究。

白色坦克背心Tank Top是什麼？

白色坦克背心的歷史其實比你想像的更有故事呢！追溯過去，你會發現Tank Top（坦克背心）其實與軍事武器無關，它的名稱其實源於20世紀初的「Swimming tank」，也就是當時的室內游泳池。那時後人們穿著無袖、貼身、方便活動的「Tank suits」（泳池裝）在泳池中運動與比賽，這類上衣因此得名。隨著時間演變，「tank suit」的上身部分逐漸獨立演變成日常服飾，簡化後便稱為「Tank Top」。也就是今天我們熟知的無袖上衣，特色在於肩帶較寬、領口或腋下挖深，剪裁貼身、透氣性佳，最初常見於運動場合，如健身房或田徑比賽。

不過，白色背心並沒有停留於運動場之中，從馬龍白蘭度在《慾望街車》裡穿出性感形象，到90年代超模們搭配牛仔褲演繹街頭極簡風格，Tank Top已經從機能服飾轉為各種經典的時尚基礎款，也成為當代男女衣櫥中不可或缺的日常單品。

白背心怎麼穿、怎麼洗才持久？

白色棉質單品最怕泛黃與污漬。以下幾個實用建議，可讓你穿得久、穿得美。

1.避免泛黃：使用冷水＋中性洗劑，並加入小蘇打粉或白醋幫助去污，就可以輕鬆抗黃。

2.正確曬法：這個很重要！！！翻面陰乾會比日曬直射來得不易變黃唷。

3.選擇厚度：厚磅更挺身、適合單穿，薄款適合內搭。

4.掌握比例：短版可拉長下半身比例，貼身款能突顯曲線。

2025春夏精品白色背心推薦：

在2025春夏各大品牌的女裝系列中，白色坦克背心頻繁出現，更被強調為本季設計語彙的亮眼焦點。以下為本季幾個值得關注的單品：

▲Miu MIu 刺繡LOGO羅紋針織背心，NT$42,500。

這款線條簡約的針織上衣綴飾Miu Miu刺繡標誌，色彩繽紛，散發經典氣息，絕對是今夏造型的首選。

 
▲Loewe棉質Anagram白色背心，價格店洽。

圓領輕質彈性羅紋棉上衣。為了慶祝Loewe一年一度的夏季膠囊，本季購買的商品將採用Loewe帶有美味西紅柿的特殊包裝。

▲Celine棉質平紋針織刺繡Triomphe背心，NT$27,000。

100%純棉的Triomphe亮片刺繡背心，擁有肩帶及領口都有綴以亮片刺繡的細節，同時也是品牌經典的剪裁。另外，本款短款的設計，非常適合展現年輕活力，必收。

▲Gucci飾織帶羅紋棉背心，約NT$11,000。

2025春夏系列以休閒華麗風為主題，將背心和牛仔長褲等基本單品與長外套巧妙搭配在一起。這款背心巧妙融入織帶滾邊，讓整個設計充滿細緻的細節與飽滿的活力。

▲Louis Vuitton 羅紋短身上衣，NT$48,500。

這款短身上衣以彈性Viscose面料裁製，修身版型別具靈活彈性，散發時尚的運動氣息。上衣以粗幼混合羅紋設計，造型更見昇華，而圓領則以LV Circle鏈帶細節裝飾，增添現代風格的標誌，推薦給時髦的你。

▲Bottega Veneta 棉質羅紋針織背心，NT$25,700 元。

緊密棉質羅紋針織背心，正面有特殊標籤，以及擁有修身剪裁的迷人效果。

▲Saint Laurent Cassandre背心，NT$ 16,250。

這款半透明羅紋低圓領背心，100%羊毛製，細節是胸前飾有同色系CASSANDRE刺繡。

▲Prada 羅紋針織平織布背心，NT$34,000。

這款以男裝風格背心為靈感，展現Prada本色，採用合身剪裁，體現簡約的奢華格調。正面飾以奪目的三角形標誌，非常適合帥氣性格的你。

季節轉換，已經準備進入夏季的時節，因此，近期#WhiteTankTop和#SummerLayering等白色背心的標籤又開始成為熱門搜尋，趁著品項還齊全，好好參考以上的單品推薦，為自己準備好這個夏天最時髦又清爽的單品吧！

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

最酷的非傳統訂婚戒指？雪茄戒、Toi et Moi...五種必備款式風格之選

2025春夏「可麗露」風是什麼？摩卡慕斯＋鵝黃、寶寶藍，高級感立刻有

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 春夏, 穿搭, 白色背心, 坦克背心, Tank Top

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【被誰狠K？】馬斯克右眼驚見瘀青！　本人笑曝真相

熱門文章

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

Jisoo高馬尾復古風美翻

Jisoo高馬尾復古風美翻

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

ET Fashion

推薦閱讀

減重必看！營養師推薦5款「燃脂食物」　剷平小腹超有感

減重必看！營養師推薦5款「燃脂食物」　剷平小腹超有感

有毒友誼「8特點」中了就該遠離！見不得你過得好、只會散發負能量

有毒友誼「8特點」中了就該遠離！見不得你過得好、只會散發負能量

你是很會精神內耗的人嗎？超準心測探究內心執著的點

你是很會精神內耗的人嗎？超準心測探究內心執著的點

高雄大立週年慶鎖定頂級客層　再推一站式婚嫁服務 40歲前必知！6個好習慣養出自然濃密黑髮、延緩白髮狂長 喜歡喝「黑咖啡」的你有3大迷人特質　從一而終、生活超極簡 最容易出軌星座Top 3公開　天秤不善拒絕、容易陷入模糊地帶 春夏「白色背心」時髦穿法跟著泰星Orm學　8款本季首選推薦＋清潔秘訣 最能忍耐寂寞星座Top 3！第一名享受空窗期給人滿滿安全感 蔡依林、林志玲都背Valentino麂皮包！超美流蘇與櫻桃裝飾新款一次看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面