春夏「白色背心」時髦穿法跟著泰星Orm學　8款本季首選推薦＋清潔秘訣

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

你還把白色背心視為內搭？今夏最熱的造型關鍵字絕對就是白色背心了，它跟著季節轉換直接從伸展台走入街頭了！讓我們先從泰國新生代演員Orm（Kornnaphat Sethratanapong）私底下的休閒穿搭就可以快速認識這件「看似簡單卻超有型」的白色坦克背心（white tank top）究竟可以多百變、多時髦了！

從時裝週的機場穿搭到私服中搭配高腰丹寧褲、百褶迷你裙與皮西裝外套，Orm將白色坦克背心穿得青春又性感，時而率性、時而甜辣，為夏日造型寫下漂亮的示範筆記。

Kornnaphat白背心三種時髦穿法，請跟著學

1.優雅校園風

白背心＋百褶裙＋雙辮。

Kornnaphat穿上Dior白色細羅紋背心，搭配精緻的卡其色百褶裙與雙辮的造型，完全就是個俏麗的高中女學生，這個不靠華麗配件的造型依然時髦得讓人難忘。關鍵是選對材質與剪裁，夠挺以及貼身的立體感，就能展現俐落兼具優雅的氣質。

2.鄰家女孩風

短版背心＋牛仔褲＋腋下包。

穿上短版坦克背心搭配牛仔褲，最後背個墨綠或奶油白的腋下包，完全就是超模私服級別的隨性OOTD風格。Kornnaphat本人私服就常以這樣的裝扮現身，隨性又保有微性感的樣子，就是大家會喜愛的穿搭參考之一。

3. 時尚都會風

背心＋黑皮衣。

Kornnaphat以簡單白色背心搭配黑色皮外套，搭上微捲長髮，散發90年代流行文化的都會風，俐落、性感又不失清爽。

2025春夏最強單品白色坦克背心解析

時尚造型最經典、最基本的「白色坦克背心」，默默於2025春夏的各大伸展台上躍升為主角。從Dior、Gucci、Schiaparelli、Scervino甚至是Stella McCartney等時裝屋都可看見。白色坦克背心（Ｗhite Tank Top）2025春夏不只是基本款，更像是最強的造型工具。不論搭配珠繡裙、Oversized西裝褲或全白套裝，總能自然融入並畫龍點睛，潔白、自在、純粹，卻又充滿力量。

五大品牌秀場白背心造型

這五個品牌徹底將白背心升級為「造型上的主角」。

1. Dior

Dior的白色背心以細肩羅紋材質、搭配金屬珠紗裙，展現女性柔與剛並存的獨特美麗。

2. Schiaparelli

Schiaparelli本來就擅長創造獨特的輪廓與故事，這套以雕塑式剪裁、金屬腰帶搭配皮褲作為衝突的比例與美感，是不是宛如性感女王降臨夜晚呢？

3.Ermanno Scervino

Ermanno Scervino將全白的西裝長版外套、長褲與白背心搭配，展現浪漫的義式風情。

4.Stella McCartney

Stella McCartney以印有標語的白色背心搭配黑色長褲展現女人味，在看似簡約卻其實一點也不簡單的陣容中，十分吸睛。

5.Gucci

在2025春夏系列中，Gucci完美消化了「經典白背心的夏日變奏曲」這個考題。當標誌性的紅綠滾邊Tank Top與淺藍牛仔褲搭配，造型中性俐落，卻因為外罩一件螢光萊姆綠長版大衣而瞬間加分。頭巾印花與墨鏡的搭配更帶來強烈Y2K氛圍，復古卻新鮮，放鬆又極致考究。

白色坦克背心Tank Top是什麼？

白色坦克背心的歷史其實比你想像的更有故事呢！追溯過去，你會發現Tank Top（坦克背心）其實與軍事武器無關，它的名稱其實源於20世紀初的「Swimming tank」，也就是當時的室內游泳池。那時後人們穿著無袖、貼身、方便活動的「Tank suits」（泳池裝）在泳池中運動與比賽，這類上衣因此得名。隨著時間演變，「tank suit」的上身部分逐漸獨立演變成日常服飾，簡化後便稱為「Tank Top」。也就是今天我們熟知的無袖上衣，特色在於肩帶較寬、領口或腋下挖深，剪裁貼身、透氣性佳，最初常見於運動場合，如健身房或田徑比賽。

不過，白色背心並沒有停留於運動場之中，從馬龍白蘭度在《慾望街車》裡穿出性感形象，到90年代超模們搭配牛仔褲演繹街頭極簡風格，Tank Top已經從機能服飾轉為各種經典的時尚基礎款，也成為當代男女衣櫥中不可或缺的日常單品。

白背心怎麼穿、怎麼洗才持久？

白色棉質單品最怕泛黃與污漬。以下幾個實用建議，可讓你穿得久、穿得美。

1.避免泛黃：使用冷水＋中性洗劑，並加入小蘇打粉或白醋幫助去污，就可以輕鬆抗黃。

2.正確曬法：這個很重要！！！翻面陰乾會比日曬直射來得不易變黃唷。

3.選擇厚度：厚磅更挺身、適合單穿，薄款適合內搭。

4.掌握比例：短版可拉長下半身比例，貼身款能突顯曲線。

2025春夏精品白色背心推薦：

在2025春夏各大品牌的女裝系列中，白色坦克背心頻繁出現，更被強調為本季設計語彙的亮眼焦點。以下為本季幾個值得關注的單品：

▲Miu MIu 刺繡LOGO羅紋針織背心，NT$42,500。

這款線條簡約的針織上衣綴飾Miu Miu刺繡標誌，色彩繽紛，散發經典氣息，絕對是今夏造型的首選。

▲Loewe棉質Anagram白色背心，價格店洽。