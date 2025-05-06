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超準！小紅書超夯「塗鴉心理測驗」秒測你的焦慮來源

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記者曾怡嘉／綜合報導

現代人生活緊張且壓力大，人多多少少都會有點焦慮，但是你知道你的焦慮來自哪裡呢？《小紅書》上一個超準的塗鴉心測，能幫你找出你的焦慮來源，測過的網友都喊準！

#現在讓你隨手拿筆塗鴉，你會畫成哪一種樣子呢？

▲▼心理測驗。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書）

A.縱橫交錯的鴉鴉

B.圓圈形狀的塗鴉

C.波浪圓形的塗鴉

D.直線形狀的塗鴉

-----------------（下有完整分析）

#挑選A的你

你站在人生的十字路口，最近工作挑選面臨抉擇，一項是你駕輕就熟的工作，另一邊卻是你從未挑戰過的全新領域，你思考許久卻想不出答案來，建議你現在先別倉促決定，放慢腳步聽聽自己內心的聲音。

#挑選B的你

最近的你不管各方面都吃盡苦頭，伴隨著失望和憤怒，總感覺全世界都與你為敵，被負面情緒包圍，但是有時候生活中的磨練也有其意義，它讓你看清楚真實世界，與一些朋友的真面目，危機就是轉機，過一陣子，你所擔憂的事情就會煙消雲散。

#挑選C的你

你努力朝著心中目標理想前進，但現實生活中的人際關係往往讓你碰上阻礙，最近遇到許多人和人之間的複雜關係，請靜下心來和自己對話，問問自己最想要的是什麼，該面對的就去解決，事情會慢慢朝你的理想方向發展。

#挑選D的你

你不喜歡規劃未來，目前你的生活充滿諸多變數，或許你長期付出的努力還看不到結果，你很明白自己需要花費時間和精神才能達成目標，建議你稍作休息再出發，調整一下個性，你會發現周遭的事情都會變得順利起來。

關鍵字：

焦慮, 心理測驗, 小紅書, 塗鴉, 網友

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