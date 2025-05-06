fb ig video ETtoday search mobile

夏日不安膚況通通有解！3款萬用霜推薦　隨身攜帶好安心

>

記者曾怡嘉／綜合報導

夏季高溫與環境變化，為肌膚帶來層層挑戰，長時間日曬易使肌膚缺水乾燥，導致泛紅敏感；室內冷氣環境則加速水分流失，造成肌膚搔癢不適；而雨季與颱風季頻繁的溼度變化，亦使肌膚屏障面臨考驗，這時候需要一款萬用霜來幫助舒緩肌膚，給予不安肌膚溫柔守護。

#NYR尼爾氏

▲▼萬用霜 。（圖／品牌提供）

▲NYR 尼爾氏 植萃霜系列，60ml，各850元。

NYR尼爾氏憑藉超過40年的植萃專業與有機保養經驗，延續對於天然純淨的堅持，精選多種有助舒緩及修護肌膚的天然植物萃取，研製「植萃霜系列」。繁縷修護霜、薰衣草蘆薈涼感霜及金盞花舒緩霜，專為身體肌膚設計，添加多種天然植物萃取，針對肌膚在夏季高溫與環境變化下的各種狀況所設計，包含以溫和舒緩著稱之繁縷、富含修護力的金盞花，以及能鎮靜補水的薰衣草與蘆薈，幫助抵禦外界刺激，為夏日肌膚帶來全方位守護。

#Dior

▲▼萬用霜。（圖／品牌提供）

▲迪奧緹花全能修護霜 粉紅約依限量版，50ml，2,000元。

席捲美妝圈的迪奧緹花全能修護霜，自誕生以來即成為保養時尚寵兒，更在2024年榮登台灣美妝市場身體保養類別銷售NO.1單品。以迪奧尖端花植科學為後盾，成份蘊含高比例天然來源成分，以及多重高效修護配方，一抹輕盈潤澤、毫不黏膩，是一款可護手、護唇，臉部及身體肌膚皆適用的保濕萬用霜，各種膚質，甚至敏弱肌都可安心使用。

#理膚寶水

▲▼萬用霜。（圖／品牌提供）

▲理膚寶水 B5+全面修復霜，100ml，890元。

理膚寶水 B5+全面修復霜自2014年推出上市至今，已位居台灣醫美乳霜銷售 No.1 寶座，這款修復霜一開始是作為「傷口修復」的皮膚輔助性醫療保養產品，添加了高濃度 5%維生素原 B5和積雪草苷萃取，能快速修復肌膚與提升傷口癒合品質，並舒緩肌膚乾癢脫屑與泛紅等不適，減少肌膚暗沉留疤，無論是寶寶的紅屁屁或口水疹，甚至是長輩的乾燥肌膚需要滋潤都很適合，即便是腳跟或是身體肌膚都能使用。

關鍵字：

夏季保養, 護膚品推薦, 護膚霜, 理膚寶水, 天然植物

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

信眾去年喪父無法接駕！#白沙屯媽祖 今年特地去安慰

熱門文章

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

最會立人設的三大星座！TOP 1簡直「人間變色龍」說變就變　讓人反應不及

最會立人設的三大星座！TOP 1簡直「人間變色龍」說變就變　讓人反應不及

昆凌背23萬香奈兒新包配巨鑽戒出遊　牽周董賞美景甜爆

昆凌背23萬香奈兒新包配巨鑽戒出遊　牽周董賞美景甜爆

「男友擁有4種特質」適合過一輩子！支持你、適時讓步超重要

「男友擁有4種特質」適合過一輩子！支持你、適時讓步超重要

貝嫂戴千萬元「錶王」慶貝克漢50歲生日　長子氣弟弟戀上前女友缺席 安格斯12星座一周運勢5／5-5／11　金牛迎來強運期、水瓶容易感到不安 Lisa穿法拉利流蘇皮衣氣勢滿分　又辣又帥造型賞F1賽車 Met Gala／Lisa穿LV訂製戰袍搭黑絲襪下衣失蹤辣翻！安海瑟薇曬凍齡狀態 日本超商「冷凍巧克力香蕉」話題新品！醜香蕉變身　美妙口感獲好評 睡不好讓人好疲憊！「3個助眠方案」讓你一覺到天亮 帝舵表賽車錶又帥又輕盈　碳纖維配鈦金屬完美上手

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面