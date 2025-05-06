夏日不安膚況通通有解！3款萬用霜推薦　隨身攜帶好安心

記者曾怡嘉／綜合報導

夏季高溫與環境變化，為肌膚帶來層層挑戰，長時間日曬易使肌膚缺水乾燥，導致泛紅敏感；室內冷氣環境則加速水分流失，造成肌膚搔癢不適；而雨季與颱風季頻繁的溼度變化，亦使肌膚屏障面臨考驗，這時候需要一款萬用霜來幫助舒緩肌膚，給予不安肌膚溫柔守護。

#NYR尼爾氏

▲NYR 尼爾氏 植萃霜系列，60ml，各850元。

NYR尼爾氏憑藉超過40年的植萃專業與有機保養經驗，延續對於天然純淨的堅持，精選多種有助舒緩及修護肌膚的天然植物萃取，研製「植萃霜系列」。繁縷修護霜、薰衣草蘆薈涼感霜及金盞花舒緩霜，專為身體肌膚設計，添加多種天然植物萃取，針對肌膚在夏季高溫與環境變化下的各種狀況所設計，包含以溫和舒緩著稱之繁縷、富含修護力的金盞花，以及能鎮靜補水的薰衣草與蘆薈，幫助抵禦外界刺激，為夏日肌膚帶來全方位守護。

#Dior

▲迪奧緹花全能修護霜 粉紅約依限量版，50ml，2,000元。

席捲美妝圈的迪奧緹花全能修護霜，自誕生以來即成為保養時尚寵兒，更在2024年榮登台灣美妝市場身體保養類別銷售NO.1單品。以迪奧尖端花植科學為後盾，成份蘊含高比例天然來源成分，以及多重高效修護配方，一抹輕盈潤澤、毫不黏膩，是一款可護手、護唇，臉部及身體肌膚皆適用的保濕萬用霜，各種膚質，甚至敏弱肌都可安心使用。

#理膚寶水

▲理膚寶水 B5+全面修復霜，100ml，890元。

理膚寶水 B5+全面修復霜自2014年推出上市至今，已位居台灣醫美乳霜銷售 No.1 寶座，這款修復霜一開始是作為「傷口修復」的皮膚輔助性醫療保養產品，添加了高濃度 5%維生素原 B5和積雪草苷萃取，能快速修復肌膚與提升傷口癒合品質，並舒緩肌膚乾癢脫屑與泛紅等不適，減少肌膚暗沉留疤，無論是寶寶的紅屁屁或口水疹，甚至是長輩的乾燥肌膚需要滋潤都很適合，即便是腳跟或是身體肌膚都能使用。