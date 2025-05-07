RICHARD MILLE藍寶石水晶材質先鋒　通透陀飛輪錶展海洋奇幻魅力

▲RICHARD MILLE RM 75-01飛行陀飛輪藍寶石水晶腕錶全透明藍寶石水晶款式，搭配海綠色橡膠錶帶。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

作爲創新材質與頂尖製錶先鋒品牌，RICHARD MILLE不斷創造驚喜，近期首次以藍寶石水晶材質為出發點，專門構思並設計了機芯結構，推出三款靈感源自海洋秘境的RM 75-01飛行陀飛輪藍寶石水晶腕錶，堪稱對自我挑戰的全新里程碑，也彰顯身為鐘錶圈第一個發掘藍寶石水晶潛力的品牌，在掌握及應用此材質已達爐火純青的功力，是首個利用合成藍寶石水晶雕琢錶圈、中層錶殼與底蓋三部分的品牌。





▲RM 75-01飛行陀飛輪藍寶石水晶腕錶設計靈感源自海洋世界，光線穿透錶殼和鏤空機芯，猶如波光粼粼的海底幻境。

▲製作藍寶石水晶難度高，RICHARD MILLE打造出複雜結構錶殼並鎖上經典花鍵螺絲。

探究RICHARD MILLE RM 75-01飛行陀飛輪藍寶石水晶腕錶的美學設計，宛如將海洋的澄澈透明與哥德式建築的磅礡氣韻完美融合，刻度圈猶如穹頂建築，搭配以微噴砂紅金打造具雕塑感的框架，並由緞面打磨鈦合金立柱支撐；而藍寶石水晶的通透特質使機芯結構盡收眼底，事實上加工藍寶石難度極具挑戰，其硬度高達莫氏9級，需要在微米級精度下加工，以確保零件間完美契合，從數十公斤的原石中切削出三件式錶殼，工時逾1,000小時，其中打磨工序持續40天，因RICHARD MILLE標誌性錶殼弧度與錶柱結構不凡，製作難度倍增，而新錶採用的彩色藍寶石水晶，挑戰又比透明款式高，彰顯品牌追求極致完美不妥協的精神。

▲製作一個弧形的RICHARD MILLE三件式錶殼需要一塊重達數十公斤的藍寶石水晶。

▲生產彩色藍寶石需要比透明藍寶石水晶更加複雜的製作工藝和精細操作，切削後還需經歷長時間的打磨工序。

RICHARD MILLE RM 75-01飛行陀飛輪藍寶石水晶腕錶另一亮點是在簡潔與複雜之間取得平衡的RM75-01機芯，高度鏤空與極簡設計達到極致通透，同時確保強悍耐用，例如鈦合金底板如金屬蕾絲般纖巧，卻穩固承載著漸開線齒輪系統、陀飛輪與發條盒，達到懸浮的視覺效果；此外，多層結構的機芯底板呈現三角結構展現力與美，光線穿透藍寶石水晶錶殼和鏤空機芯，彷彿將波光粼粼的海底幻境戴在手腕上，正是新錶魅力之所在。

▲RM75-01機芯強化鏤空效果，同時確保強悍耐用。

▲飛行陀飛輪與懸浮發條盒為錶款帶來空靈感，與藍寶石錶殼的透明度完美結合，產生輕盈的視覺效果。

RICHARD MILLE RM 75-01飛行陀飛輪藍寶石水晶腕錶共推出三種版本，全透明藍寶石水晶款式的錶殼如波光粼粼的海面，搭配隱喻海底幻境與熱帶沙灘的海綠色橡膠錶帶，限量15只；另外兩款透明藍寶石水晶錶殼分別搭配淡紫色調與蔚藍色的藍寶石水晶底蓋，前者讓人聯想到南太平洋的氤氳暮色，蔚藍色底蓋款式則喚起人們對海底斑斕色彩的遐想，兩款夢幻色調錶款各限量10只。





▲RICHARD MILLE透明錶殼搭配淡紫色底蓋的RM 75-01飛行陀飛輪藍寶石水晶腕錶，讓人聯想到南太平洋的氤氳暮色。





▲從任一角度欣賞蔚藍色的RICHARD MILLE RM 75-01飛行陀飛輪藍寶石水晶腕錶，都讓人聯想到海洋。



