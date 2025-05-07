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林志玲曝紐約美照「微素顏狀態」超仙！私服全身黑藏不住星味

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記者鮑璿安／綜合報導

第一名模林志玲是大家心目中的女神，最近她積極參加時尚活動，日前前往紐約出席RALPH LAUREN 2025秋冬系列大秀，還和好萊塢女星安海瑟薇同框。而工作之餘不忘玩樂，她終於在個人IG上分享在紐約雀兒喜市場（Chelsea Market）吃海鮮的花絮照，可愛逆齡模樣再次掀起網友熱議。

▲林志玲現身紐約著名地標雀兒喜市場，還捧起巨大的海鮮拼盤拍照。（圖／翻攝IG）

▲林志玲現身紐約著名地標雀兒喜市場。（圖／翻攝IG）

林志玲親自公開最新美照，只見她現身紐約著名地標雀兒喜市場，更捧起巨大的海鮮拼盤拍照，還俏皮寫下「好好吃、好好玩」，畫面中林志玲以淡妝出鏡狀態仍是非常驚艷，以黑色報童帽呼應同色上衣，並戴上蝴蝶結造型耳飾成為點睛之筆。

▲▼ 林志玲、安海瑟薇 。（圖／品牌提供）

▲林志玲（右）、安海瑟薇看秀留下同框美照 。（圖／品牌提供）

▲▼ 林志玲、安海瑟薇 。（圖／品牌提供）

▲ 林志玲專注看秀。（圖／品牌提供）

林志玲日前出席RALPH LAUREN 2025秋冬系列大秀，身穿一套Ralph Lauren 2025早春系列白色寬褲搭配串珠上衣，拎著The Ralph水桶包，展現她獨有的知性魅力，比例顯得相當修長完美，而現場另一位女神安海瑟薇，綁起了高馬尾露出精緻臉蛋，身穿2025春夏系列長版裸色排扣抽繩立領風衣，與白色內搭、破洞亮片褲裝，組合出前衛又不失優雅的造型，讓人視線難以抽離。

關鍵字：

林志玲, 紐約時尚, RALPHLAUREN, 女神, 時尚活動

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