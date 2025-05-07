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星巴克今起連三天「大杯以上第二杯半價」　新光三越推餐廳感謝祭

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▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官網）

▲星巴克推第二杯半價與母親節套餐優惠。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官網）

記者蔡惠如／綜合報導

本周末迎來母親節，星巴克母親節前夕因應集團同慶，今（5／7）起連續三天推出大杯以上第二杯半價優惠，不限時段且幾乎囊括所有現做飲品選項，讓家人同聚更添小確幸，新光三越信義新天地也針對母親節，推出館內特定餐廳感謝祭優惠，免費送蛋糕跟甜點，節日再添甜蜜氣息。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克同好會官方粉絲頁）

星巴克5／7、5／8、5／9一連三天，推出「集團同慶 第二杯半價」優惠，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，可享第二杯半價優惠。單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取。

優惠品項不包括罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。且不提供優惠門市僅有機場管制區，其他全台門市都有提供此優惠。另同期間也推出「LOVE MOM｜母親節專屬套餐」，內容包括大杯荔枝桂花青茶、大杯荔枝桂花冷萃咖啡任選2杯、草莓流芯輕乳蛋糕2份，原價600元，特價520元。

▲新光三越信義推母親節訂位優惠。（圖／業者提供）

新光三越信義新天地與館內5間餐飲合作，推出「母親節餐廳感謝祭」優惠，包括GUBAMI SOCIAL推出母親節當日女性來店消費，即贈Scrgria1杯或無酒精調飲1杯，訂位備註母親節贈指定甜點；金爸爸用餐免費送蛋糕，消費豪華四人餐就送市值千元的粉紅玫瑰包；MUCHOYAKI 提供限量手作小蛋糕、兩班家加碼冰柿子、黑武士招待聰明麵等，讓媽媽開心有賺聰明消費。

▲新光三越信義推母親節訂位優惠。（圖／業者提供）

▲金爸爸粉紅玫瑰包，2顆市價2,399元。（圖／業者提供）

關鍵字：

星巴克第二杯半價, 買一送一, 星巴克, 優惠, 新光三越, 母親節

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