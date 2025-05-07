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IKEA瑞典肉丸、脆皮豬腳買一送一！宜家卡友「限定8天」現賺一盤

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記者蔡惠如／綜合報導

迎接報稅季，IKEA首度推買一送一優惠，從5／9至6／27期間的每周五，針對宜家卡卡友推出特定餐點買一送一優惠，此次回饋涵蓋6款經典主餐，包括廣受歡迎的瑞典肉丸、脆皮豬腳、鮭魚菲力以及素食選擇的植物素肉丸等，全部多賺一盤超有感啦！

▲IKEA主餐限時優惠。（圖／品牌提供）▲IKEA主餐限時優惠。（圖／品牌提供）

▲IKEA推主餐限時買一送一優惠，瑞典肉丸（左）、瑞典雞肉丸（右），售價均為139元。（圖／品牌提供）

IKEA瑞典餐廳招牌菜色「瑞典肉丸」，以牛、豬肉混合製成，搭配馬鈴薯泥、肉丸奶醬和越橘醬，8粒原價139元，還有「瑞典雞肉丸」則以多汁、調味天然的雞肉製成，同樣搭配經典醬料與配菜，活動期間卡友直接買一送一。

▲IKEA主餐限時優惠。（圖／品牌提供）▲IKEA主餐限時優惠。（圖／品牌提供）

▲「植物素肉丸」售價119元；「植物素肉丸和風飯」售價159元。

另加碼「植物素肉丸」採用豌豆蛋白、馬鈴薯、洋蔥、燕麥和蘋果等植物性原料製成，並搭配咖哩醬汁及杏鮑菇，香氣濃郁且口感豐富，售價119元。若想更有層次感，「植物素肉丸和風飯」融合日式風味，搭配數十種天然辛香料調製的醬汁，原價159元，也都在買一送一名單內。

▲IKEA主餐限時優惠。（圖／品牌提供）▲IKEA主餐限時優惠。（圖／品牌提供）

▲「鮭魚菲力佐檸檬蒔蘿醬」售價280元；「脆皮豬腳佐雙色地瓜」售價389元。

此外，以ASC認證魚場的鮭魚，搭配清爽的檸檬蒔蘿醬、和風炒飯及雙色蔬菜，清新不膩的「鮭魚菲力佐檸檬蒔蘿醬」，原價280元；外皮酥脆、內部Q彈多汁，並搭配綿密雙色地瓜塊和德國酸菜的「脆皮豬腳佐雙色地瓜」，原價389元，也有買一送一喔。需注意優惠僅限宜家卡會員，在活動期間的每周五提供，另此活動優惠不包括嘉義店。

主打日常陪伴的HOLA，即日起至5／21推出實體門市單筆消費滿5,000元送500元抵用券、線上購物滿2,000元送200元券，同時於特定門市，還能出示截圖免費換美式咖啡與折價券兌換活動，營造節慶氛圍。

▲生活通路業者母親節優惠。（圖／各業者）

關鍵字：

IKEA, 瑞典餐點, 買一送一, 宜家卡, 特惠

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