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夏日扁塌髮有救了！3款「蓬髮神器」讓秀髮豐厚、髮根站起來

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記者曾怡嘉／台北報導　圖／品牌提供

又濕又熱的台灣，想要改善夏日髮型扁塌，除了鞏固髮絲支撐力，還要照顧頭皮清爽健康，才是讓秀髮豐厚立體的長久之計。《ET FASHION》推薦3款夏日蓬鬆秀髮神器，給正為頭髮扁塌沒型的你。

▲▼扁塌髮神器。（圖／品牌提供）

▲AVEDA 蘊活煥欣增量蓬髮雲，150ml，1,600元。

台灣濕熱的夏天，要讓髮根挺立、秀髮蓬鬆一整天可不容易。蘊活煥欣增量蓬髮雲就像幫眼睫毛擦上了濃密睫毛膏一般，輕鬆讓秀髮升級豐盈濃密、持久立體。清爽慕斯泡泡來自印度鵝莓、米蛋白萃取精華，能包覆髮絲形成薄膜並加粗每一根髮絲的直徑和份量，不僅瞬間提升視覺髮量，還能讓髮根宛如被充飽氣一般注入支撐力。

▲▼扁塌髮神器。（圖／品牌提供）

▲歐舒丹 草本養髮呵護組（草本豐蘊養髮精華50ml＋草本強韌洗髮乳 500ml），原價2,960元，優惠價2,400元。

頭頂扁塌、滿地髮絲，越來越明顯的空洞感是否讓你默默苦惱？99%源自純淨天然成分的歐舒丹草本豐蘊養髮精華，3大植萃昇髮能量自頭皮穩固髮根、強韌髮絲；日常搭配脆弱易斷髮救星「草本強韌洗髮乳」，5大植物精華油獨家草本強韌配方加乘植物性角蛋白，豐厚蓬鬆感再加倍，晉升髮量富翁。

▲▼扁塌髮神器。（圖／品牌提供）

▲OUI ORGANIC 薄荷檸檬淨洗髮精，250ml，780元。

專為炎熱潮濕環境研發，深層清潔過度分泌的油脂，調理頭皮毛孔，改善出油、頭皮異味與悶熱感，實現從髮根開始的輕盈蓬鬆感。內含檸檬精油、有機綠茶萃取、薄荷精油與茶樹精油，全方位呵護油頭與敏感頭皮，洗後持久清爽、蓬鬆有感。

關鍵字：

夏日保養, 髮型神器, 蓬鬆立體, 濕熱髮型, 頭皮清爽

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