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銀色球鞋超夯IU與韓韶禧都穿了　NB M1000、FILA女神同款氣場超強

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女神同款穿起來！IU曬NB灰黑M1000、可塩可甜，韓韶禧這雙FILA超爆賣，甜辣氣場超強

▲IU、韓韶禧同款球鞋燒到不行。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

鞋款真的買不完，近期又被女神IU與韓韶禧腳上那幾雙燒到不行，荷包又要大失血了，除了IU愛款New Balance灰色系1000、740，還有韓韶禧搶曬的FILA ECHAPPE V2，而喜歡輕彈腳感的人則不要錯過adidas Originals ARUKU系列！

話題運動鞋：New Balance M1000

New Balance 1000在1999年首次亮相，這次全新回歸更加入「Grey Days 2025」系列，詮釋「灰色」的無限可能，連品牌大使IU也曬出時髦美照，穿上前衛且個性張力十足的灰黑系M1000，可鹽可甜。

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▲IU演繹New Balance M1000。（圖／品牌提供）

延續經典設計的獨特基因，更融入現代美學語彙，無論是復古風格忠實支持者，還是追求潮流的愛好者，都能在1000中找到專屬於自己的潮流態度與生活品味。

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▲New Balance M1000／4,280元。（圖／品牌提供）

話題運動鞋：New Balance 740

而復古跑鞋代表740是從2000年代經典慢跑鞋中重新出發的時尚單品。 重現千禧年經典跑鞋的魅力，融入現代時尚元素。這次也是New Balance「Grey Days 2025」系列受矚目鞋款之一，品牌大使IU小露纖細美腰，搭配灰色系740，可愛又時髦。

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▲IU小露纖細美腰搭配灰色系740。（圖／品牌提供）

「重現經典」的740延續傳統，為日常穿搭注入活力。從清晨7：40到晚上7：40，740都能完美陪伴一整天，無論如何搭配，都能展現獨特魅力。舒適、百搭，成為鞋櫃裡不可或缺的經典之作。

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▲New Balance 740／3,280元。（圖／品牌提供）

話題運動鞋：FILA ECHAPPE V2

女神韓韶禧每次現身都話題十足，從機場穿搭到私服日常，腳上那雙鞋總是搶鏡。這次上腳的FILA ECHAPPE V2，以黑白銀流線設計及話題側綁帶造型，無論搭配長裙或褲裝，輕鬆穿出韓韶禧同款甜辣街頭感。

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▲韓韶禧上腳FILA ECHAPPE V2，韓國熱賣。（圖／品牌提供）

原版的優雅輪廓、這次ECHAPPE V2以全新設計再度升級，透氣網布拼接多種紋理，層次豐富、細節滿滿，如夜空星軌般閃耀，無論是黑白銀、還是粉白銀，兩種色系都好吸睛。

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▲FILA ECHAPPE V2運動鞋／3980元。（圖／品牌提供）

話題運動鞋：adidas Originals ARUKU系列

每一步都充滿韻律與節奏感的adidas Originals ARUKU系列，輕如空氣、彈如音符，讓每一步都像是隨著音樂節拍跳躍，輕鬆切換城市街頭的每個節奏。延續經典跑鞋ADIZERO PR的鞋面設計，藉由標誌性的弧線型中底與流線型輪廓，詮釋「搖擺」的動感美學。

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▲adidas Originals ARUKU系列。（圖／品牌提供）

搭配全新SWIRLFOAM缓震科技和透氣網眼材質鞋面，厚實而柔軟的鞋底在支撐與舒適之間找到完美平衡。新一季中，除了經典黑白、耀眼紅與石墨黑配色，更推出迎合春夏季節的絢櫻粉、大地沙漠及獨角獸紫綠夢幻色，多款配色為春夏街頭邁出自信搖擺節奏。

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▲adidas Originals ADIZERO ARUKU／4,690元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, IU, 韓韶禧, 球鞋, New Balance, FILA, adidas

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