最容易招惹小人星座Top 3！第一名不小心就樹敵　被暗算還沒發現

▲最容易招惹小人星座Top 3。（圖／翻攝自IG TVN）

記者鮑璿安／綜合報導

行走江湖最害怕遭遇小人，明明不是你的問題卻意外背黑鍋，又或是被人放了冷箭自己還渾然不知，而星座學說中，有些星座因為過於顯眼受矚目，當了出頭鳥而更容易招惹小人，以下就公開Top 3！

Top 3 雙子座

雙子座所展現出的聰明機靈和口才，雖然令人欣賞，但也可能引來他人的嫉妒，尤其是當他們在追求新鮮感時，可能無意中得罪他人，甚至因為言談過於坦率，洩露了秘密，成為小人利用的機會。因此，對於雙子座的朋友來說，謹言慎行、保持低調，並與重要人物深度經營人際關係，都是非常重要的。

Top 2 獅子座

獅子座很有自信和領導特質，這點是好也是壞，因為有些人欣賞他們的領導能力，使他們成為眾人的焦點。但同時，也可能因此引來他人的嫉妒和敵意。尤其是當他們過於自負和霸道時，可能會不顧及他人的感受，因此得罪人，因此獅子座的朋友需要學會謙虛待人，收斂鋒芒，並注意與人溝通的方式。

Top 1 天蠍座

最容易招惹小人的星座是天蠍座，他們的神秘和深沉吸引了很多人的目光，但也因為過於敏感和多疑，容易將一些小事放大，甚至誤解他人的意圖。一旦感受到威脅，他們可能會樹立敵人，招致小人的暗算，因此天蠍座的朋友需要學會放鬆心態，控制情緒，並及時與他人進行坦誠的溝通。