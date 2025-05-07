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LG美型淨水機登台早鳥價2萬有找　還會自動用熱水清潔管線

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▲LG首度在台發表淨水機產品PuriCare。（圖／品牌提供）

▲LG首度在台發表淨水機產品PuriCare。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

韓家電品牌LG今（5／7）首度在台發表淨水機產品PuriCare，正式進軍台灣淨飲水市場，除了搭載四重全淨過濾系統外，還主打「全流程潔淨」，每周會自動高溫清潔管線，搭配UVnano出水口殺菌技術，強調可從濾芯、管線到出水口層層把關。

▲LG首度在台發表淨水機產品PuriCare。（圖／品牌提供）

LG PuriCare淨水Bar飲水機採用四重全淨過濾系統，其濾芯設計包括專為台灣硬水環境開發的離子交換樹脂濾芯，可有效軟化水質，減少水垢產生；前置活性碳濾芯則可濾除砷、鉛等重金屬及水中殘氯；靜電吸附技術可去除高達99.99%的諾羅病毒；UF中空絲膜濾芯則能攔截細微顆粒，同時保留有益人體的微量礦物質，業者強調該產品已通過WQA（Water Quality Association）認證。

▲LG首度在台發表淨水機產品PuriCare。（圖／品牌提供）

而過濾效果之外，飲水機也強化了管線與出水口的自潔功能，機內管線每周會自動啟動高溫水殺菌，並可透過ThinQ APP彈性設定清潔頻率，出水口則採用UVnano紫外線殺菌，每小時啟動10分鐘的自動殺菌程序，進一步確保水質潔淨。無水箱設計則避免了靜置水孳生細菌的疑慮。

▲LG首度在台發表淨水機產品PuriCare。（圖／品牌提供）

外觀則以極簡線條搭配單一色系設計，融入不同居家生活風格，共推出3款桌上型與廚下型機型選擇，包括瞬熱功能的WD210MN、提供常溫飲水的WD110MN，以及具備180度旋轉龍頭設計的WU525BS，滿足不同家庭的使用需求。

▲LG首度在台發表淨水機產品PuriCare。（圖／品牌提供）

品牌表示，LG PuriCare 淨水Bar飲水機目前已開放預購，LG官方商城提供常溫飲水機WD110MN早鳥優惠，原價23,000元，特價19,900元起，並推出多元的租賃方案，包括每年兩次免費濾芯更換與到府保養服務，讓消費者無需擔心後續保養問題。

▲SodaStream黑色環保款亮相。（圖／品牌提供）

▲SodaStream在台推出黑色環保款。（圖／品牌提供）

氣泡水機品牌SodaStream近期在台推出首款以回收塑料製成的黑色款TERRA機型，主打環保材質與簡便操作，並搭配新款保冷瓶與專利「快扣」鋼瓶，更方便使用。

▲SodaStream黑色環保款亮相。（圖／品牌提供）

以色列SodaStream近期在台開賣旗下熱銷機種 TERRA 的全黑版本，機身採用50%回收塑膠材質製成，強調延續原機型操作簡便、氣密佳的優點，售價4,690元，現於恆隆行百貨專櫃及線上平台預購，現可享優惠價 4,490 元，並加贈「快扣」鋼瓶或隨行保冷瓶一支。

▲SodaStream黑色環保款亮相。（圖／品牌提供）

SodaStream核心配件「快扣鋼瓶」則強調免旋轉設計，也推出消費者可持舊款旋轉鋼瓶至指定通路換購快扣機型，可享最高1,110元折扣並獲贈鋼瓶一支，搭配新款機器同步推出FIZZ&GO 不鏽鋼保冷瓶，號稱具備12小時保冰與保氣功能，可直接充氣使用，適合外出攜帶，提供深海藍與銀月沙兩種顏色選擇，售價1,490 元。

關鍵字：

LG, 淨水機, PuriCare, 台灣, 健康

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