讓人難以抗拒的寶寶香！3款溫柔皂香散發純淨溫柔感

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

純淨溫柔的寶寶香，是很多人難以抗拒的味道，不僅給人舒適的感覺，也可以打造出乾淨氛圍，以下就分享多款帶有皂香感的單品，絕對是一年四季都可以使用的單品。

＃Van Cleef & Arpels 絲橙麝香淡香精，75ML、售價7100元

提到潔淨純白的香氣，白麝香是很常給人如此感受的香材，Van Cleef & Arpels絲橙麝香淡香精就以此為核心，應用醛香、橙花、鳶尾花、喀什米爾等香氣，詮釋出宛如寶寶一般柔軟柔和的香氣，同時又給人輕盈的通透感，就像是其珠寶花園系列珍稀寶石在光線折射能夠呈現出的光環，極致優雅簡潔。

＃BYREDO 返樸歸真淡香精

BYREDO的返樸歸真淡香精是品牌很經典的氣息，在2025年4月推出全新典藏版設計，將香水瓶蓋利用宛如皮革紋理展現出質感，底蘊麝香包覆溫暖琥珀與羊絨木，給人溫暖柔和的底蘊，透過醛香、黑胡椒的味道，增添清新明亮的層次感，給予香氣更為純粹潔淨的感受。

＃concn 溫柔擁抱，30ml、售價1280元

就像是與親密愛人間擁抱肌膚相親的感受，法式香精concn應用30%高濃度香精，打造出可以持香8小時的全天候香水，首發的都會系列有8款香氣，首推溫柔擁抱，以花香麝香調的配方，透過白麝香、鳶尾花、鈴蘭以及玫瑰，打造出如同爽身粉般的清新皂香，淡淡的粉質味道，更增添一抹親暱柔和的氛圍。