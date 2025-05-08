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每個部位都畫了還很台？變身韓妞的5個小細節

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記者李薇／綜合報導　圖／jennierubyjane IG、heybiblee IG

韓妝正當紅，許多年輕女孩都想模仿，卻常常陷入窘境，「為什麼不管怎麼畫，都看起來不韓？」關鍵就在於細節沒有注意到，建議在上妝後，可以重新檢視一下妝容，是不是忽略了以下5點，才導致台味飄飄。 

韓妝,彩妝。（圖／IG）

☞校正膚色做了嗎？

韓妞肌膚偏冷色調，台灣女孩偏黃，因此，妝前建議挑選紫色系妝前乳，先改變肌膚色調，再上底妝，就能讓妝容韓一點。

☞底妝選對了嗎？

韓妞妝感講求自然透亮，在底妝的選擇上，建議可以挑選帶有微微光澤感的粉底，透過光線折射，呈現出透明度，比起霧面底妝更有裸肌感，不厚重。

韓妝,彩妝。（圖／IG）

☞唇彩上了沒？

唇彩絕對是韓妝非常重要的POINT，但不是畫了口紅就行，一般韓妞都喜歡粉嫩紅，或是血色感的紅，建議可以從這兩種色系下手；但依舊要先試擦，若是唇色無法讓人有「亮起來」、「變白」的感覺，那可能就不適合自己。

☞掌握正確眉型了嗎？

展現出女性的柔美與清純感，韓妝眉型多以粗平眉為主，但不是「蠟筆小新」感的粗度，而是依照原生眉型來畫，並在眉尾後方自然收尾，但注意，眉尾不要過垂、低於眉頭。

☞重點是否太多了？

很多人畫韓妝，眼妝、腮紅、眉毛、口紅全都上，韓妞也是如此，但她們通常不會「讓妳看出來」，口紅顏色是一定要，但在眼妝上，她們會用比較自然的大地色，做出深邃感，不是用很明顯的顏色強調眼妝。

關鍵字：

韓妝, 彩妝

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