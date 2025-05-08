邊界感很強的三大星座！TOP 1只要感到不舒服　就會表達不滿

記者李薇／台北報導 圖／netflixkr IG

在人際關係相處中，許多人都希望保有隱私之餘，同時可以在各種關係中游刃有餘，以下就盤點最有邊界感的星座，只要踏足TOP 1私人領域、讓他感到不適，就會直接表達，一點都不能侵犯。

TOP 3：摩羯座－務實的界線守護者

公私分明： 摩羯座非常重視工作與生活的平衡，他們會明確劃分工作時間和私人時間，避免工作侵入私人生活，也盡量不在工作場合談論過多的私事，加上責任感強，但不過度承擔，但他們會評估自己的能力範圍，不會輕易答應超出自己負荷的事情，避免承諾過多而無法兌現。





TOP 2：水瓶座－獨立的空間捍衛者

水瓶座非常重視個人空間和自由，他們需要獨處的時間來思考和充電，即使在親密關係中，他們也會保持一定的獨立性，不喜歡被過度束縛，而且思想開放，尊重不同的觀點和想法，也不會輕易被他人左右，雖然待人友善，但他們通常會與人保持一定的距離，不會過於親密或依賴。

TOP 1：處女座－精準的界線規劃師

處女座非常注重細節和規則，他們會事先規劃好自己的界線，並嚴格遵守，他們希望事情按照計劃進行，不喜歡被打亂或干擾，並且合理安排時間和精力，避免過度勞累或透支，如果感到不舒服或被侵犯，會直接表達自己的不滿，不會默默忍受。