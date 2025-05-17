韓國女偶像出道前必做「臉部矯正」運動　跟練6招五官更立體超上鏡

▲不用化妝也變美的小技巧。（圖／取自糯米小餅小紅書、 for_everyoung10 IG）

圖文／CTWANT

韓國女偶像怎麼笑都超上相？其實不靠化妝，只要多練習這幾個姿勢就能讓五官視覺更立體、輪廓更清晰，堅持下去能讓你擁有超上鏡小臉！

不用化妝也變美的小技巧：多練習抬頭親吻天空

每天練習抬頭親吻天空的動作，讓下巴盡量抬高，一次維持10秒，10組為一次，讓脖子線條拉長、下顎不鬆垮，還能緩解頸椎壓力，低頭族絕對需要每天做的動作，這個簡單的姿勢可以讓臉看起來更緊實、有V型感，告別雙下巴。

▲多練習抬頭親吻天空告別雙下巴。（圖／取自君君大人小紅書）

不用化妝也變美的小技巧：按摩幫助臉變小、變順暢

嘴巴張開後找到凸出來的骨頭，在骨頭前方位置做按摩，食指跟中指上下移動會有點微微酸感，每次按摩30秒可以多做幾次。另外咬肌也要多按一按，每次可以按摩60秒。

▲按摩幫助臉變小。（圖／取自糯米小餅小紅書）



不用化妝也變美的小技巧：筷子轉動頭部幫助臉變得對稱

咬住筷子如果發現筷子上下角度差很多表示臉部比較不對稱，可以靠著咬筷子做抬頭、左右轉動以及365度轉頭的動作，堅持60秒。

▲咬筷子轉動頭部幫助臉變得對稱。（圖／取自糯米小餅小紅書）

不用化妝也變美的小技巧：眼睛平視＋眼神有焦點

別低頭看手機或無神發呆，練習讓眼神穩定、帶光，整體氣場自然變強、五官也更集中立體。眼睛休息的時候也可以多轉動眼球，上下左右轉動都能幫助眼球運動，也會更明亮有神。

▲眼睛休息的時候也可以多轉動眼球。（圖／取自for_everyoung10 IG，下同）



不用化妝也變美的小技巧：收下巴＋微笑練習

韓國練習生在當偶像之前就會對著鏡子做「微笑練習」，日常練習自然的「不刻意」微笑（不是假笑），能鍛鍊臉部肌肉，讓嘴角上揚、臉型更對稱，也會更知道面對鏡頭要做哪個表情最好看，愛拍照女生必學。

不用化妝也變美的小技巧：走路保持重心、不要習慣聳肩或者駝背

走路或站立時肩膀不要往前縮，保持胸口打開、重心穩定，整個人看起來會更挺拔、氣質自然升級。如果可以的話多鍛鍊背部，即使是靠牆壁站著20分鐘就能改善駝背，讓整個人看起來更挺拔，告別虎背熊腰的感覺。

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