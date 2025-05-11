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「從自己身上獲得的，才是別人拿不走的」　理解向內所求單身也能很快樂

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文／人物誌

你如何看待「單身」這個狀態？是一個等待真愛的過渡期，或者是一個自己評估後適合自己的狀態？

與過往相比，現今社會的單身主義者越來越多，有些單身者會認為自己很可憐，而有些則覺得自己單身是很快樂的。這樣的差異，來自於哪裡呢？

就我覺得，單身可以說是一種中性狀態，它既可以是等待愛情到來的準備時期，也可以是經過深思熟慮後，選擇與自己好好生活的一段日子。關鍵其實不在於單身或非單身，而是個人對這段時間的心態與解讀。

▲《苦盡柑來遇見你》劇照。（圖／Netfilx，下同）

不同的價值觀，造就出不同的心境

有些人把戀愛與婚姻，設定為人生清單裡必做的事，通常他們認為有人陪伴可以證明自己的價值，或是那樣的狀態才稱的上完整，因此，單身時，會很容易感到焦慮、孤單，甚至陷入自我懷疑的深淵。在這種心態下，單身就成了不得已的痛苦狀態。

但有些人，他們清楚知道，快樂和完整並不是靠外界給予，而是要向內所求，從自己身上獲得的，才是別人拿不走的。單身，對他們而言，是很美好的時光，既獨立又自由，生活也不用遷就著他人。

回談兩者的差異，可以從價值觀中的自我認同來分析。一個人若能坦然接納自己的單身狀態，將生活重心放在自我成長、夢想實踐、興趣追求等，他心中的快樂便是無人能取代的。而如果一個人時常以外界的標準審視自己，將單身視為落後或失敗，即使擁有再多也很難快樂。

享受單身，能擁有更多「人生主導權」

現今社會的文化轉變，也賦予了單身新的定義。「婚姻是人生里程碑」的舊觀念，早已不是年輕人的普世價值。相反的，越來越多人意識到，真正的幸福，並不只存在於兩個人的關係中。單身的人有更多選擇理想生活的彈性，不必為了將就而犧牲自己的人生規劃，能擁有更多掌控生活方向的主導權。

當然，單身有多自由，都不代表需要否定愛情的美好。真正享受單身的人，是懂得遇到適合的對象，在人生中是錦上添花的事，兩個人一起前行，共同感受三餐四季的溫暖、細水長流的陪伴。這樣的狀態，才會讓人真正感到快樂。

因此，快樂，從來都是來自自己，你能否在一個人生活的時候，依然活得豐盈而堅定？你是否擁有與自己和平獨處的能力？當你學會在單身時找到完整的自己，無論未來是否遇到愛情，都能以從容的姿態，接受生活的一切。

延伸閱讀

不談戀愛更幸福？韓劇中看見難得的單身幸福

不為戀愛而戀愛，3 位韓星的單身觀：每個人有自己的幸福定義

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 單身, 人生, 單身主義, 價值觀

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