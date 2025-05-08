做不好小心爛臉！卸妝常見的「5個錯誤」你中了幾個？

▲卸妝是否確實決定肌膚的好壞。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

卸妝是保養的第一步，但很多人在這個環節容易犯錯，導致肌膚問題悄悄上身。以下是一般人卸妝常見的5個錯誤，你中了幾個？

#只用洗面乳代替卸妝產品

不少人認為沒有化濃妝就不需要卸妝，只用洗面乳就夠了。但其實防曬、底妝甚至空氣中的髒污都可能殘留在皮膚表面。若沒有使用專門的卸妝產品清潔，容易導致毛孔阻塞、長粉刺。

#卸妝油乳化不完全

使用卸妝油時，一定要確實「乾手乾臉」按摩，再加水乳化，直到油變成乳白色後沖洗乾淨。如果跳過乳化步驟，卸妝油反而會堵塞毛孔，造成閉鎖性粉刺或悶痘。

#用力搓揉眼唇肌膚

眼唇周圍肌膚特別脆弱，用力擦拭或搓揉容易導致細紋、鬆弛，甚至引發過敏。建議使用專門的眼唇卸妝液，先用化妝棉濕敷數秒，再輕柔擦拭，避免拉扯肌膚。

#忽略髮際線與脖子

很多人在卸妝時只清潔臉部中央，卻忽略了髮際線、下巴與脖子等細節。這些部位常常有底妝殘留，是暗沉和痘痘的溫床。卸妝時要注意全面清潔，避免殘留。

#卸妝後不再清潔

有些人認為卸妝後就可以不洗臉，或只用清水帶過。其實卸妝產品中可能殘留油脂或清潔劑，若不再用洗面乳清潔，容易讓髒污堆積，影響後續保養吸收。