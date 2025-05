一抹秒消暑的夏日涼感小物！沁涼同時舒緩曬後肌膚

記者李薇/台北報導 圖/品牌提供

夏天炎熱的高溫讓人崩潰,肌膚更容易出現泛紅、敏感的狀況,近期就有許多涼感小物,不僅可以幫助降溫,甚至還能舒緩肌膚不穩定狀態,打造質感美肌。

#Neal's Yard Remedies 薰衣草蘆薈涼感霜,60ml、售價850元

來自英國倫敦的有機保養Neal's Yard Remedies向來以天然純粹的配方,讓肌膚擁有療癒感受,2025推出全新的萬用薰衣草蘆薈涼感霜被喻為是「綠色OK繃」,蘊含蘆薈與天然薰衣草精油,不僅可以帶給肌膚高保濕力,更能達到舒緩清涼的感受,尤其是曬後敏弱肌膚,更是可以用它迅速補水補油,強化保護力。

#RMK W修護菁萃油(沁涼型),50ml、售價1450元

肌膚是屬於親油性,別以為到了夏日就不需要補充,恰到好處的油份可以讓肌膚鎖水更有感,RMK旗下超熱賣的W修護菁萃油以輕盈質感廣受粉絲喜愛,這次首度推出沁涼型,藍色精華水搭配植物精萃油,視覺更降溫,獨特油水處方還能打造清涼感受。

#MAKE UP FOR EVER 超能量冰沙翹唇萃,9ml、售價850元

輕透淡顏妝容持續發燒,MAKE UP FOR EVER也推出具有光透感的超能量冰沙翹唇萃,透過山茶花、棉花、白芒花籽油打造的三重精油光膜,可以幫助嘴唇迅速潤澤,透感的色調一抹即可以帶來清涼感受,絕對是夏季最舒適的唇彩,獨家翹唇刷頭更能精準勾勒唇形,打造玻璃美唇。