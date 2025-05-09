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一抹秒消暑的夏日涼感小物！沁涼同時舒緩曬後肌膚

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

夏天炎熱的高溫讓人崩潰，肌膚更容易出現泛紅、敏感的狀況，近期就有許多涼感小物，不僅可以幫助降溫，甚至還能舒緩肌膚不穩定狀態，打造質感美肌。

＃Neal's Yard Remedies 薰衣草蘆薈涼感霜，60ml、售價850元

Neal`s Yard Remedies,RMK,MAKE UP FOR EVER,涼感,彩妝,保養,。（圖／品牌提供）

來自英國倫敦的有機保養Neal's Yard Remedies向來以天然純粹的配方，讓肌膚擁有療癒感受，2025推出全新的萬用薰衣草蘆薈涼感霜被喻為是「綠色OK繃」，蘊含蘆薈與天然薰衣草精油，不僅可以帶給肌膚高保濕力，更能達到舒緩清涼的感受，尤其是曬後敏弱肌膚，更是可以用它迅速補水補油，強化保護力。

＃RMK W修護菁萃油（沁涼型），50ml、售價1450元

Neal`s Yard Remedies,RMK,MAKE UP FOR EVER,涼感,彩妝,保養,。（圖／品牌提供）

肌膚是屬於親油性，別以為到了夏日就不需要補充，恰到好處的油份可以讓肌膚鎖水更有感，RMK旗下超熱賣的W修護菁萃油以輕盈質感廣受粉絲喜愛，這次首度推出沁涼型，藍色精華水搭配植物精萃油，視覺更降溫，獨特油水處方還能打造清涼感受。

＃MAKE UP FOR EVER 超能量冰沙翹唇萃，9ml、售價850元

Neal`s Yard Remedies,RMK,MAKE UP FOR EVER,涼感,彩妝,保養,。（圖／品牌提供）

輕透淡顏妝容持續發燒，MAKE UP FOR EVER也推出具有光透感的超能量冰沙翹唇萃，透過山茶花、棉花、白芒花籽油打造的三重精油光膜，可以幫助嘴唇迅速潤澤，透感的色調一抹即可以帶來清涼感受，絕對是夏季最舒適的唇彩，獨家翹唇刷頭更能精準勾勒唇形，打造玻璃美唇。

關鍵字：

Neal’s Yard Remedies, RMK, MAKE UP FOR EVER, 涼感, 彩妝, 保養

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