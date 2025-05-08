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不僅提神還能燃脂！喝咖啡的「3個黃金時間」你一定要知道

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▲▼喝咖啡的「3個黃金時間」你一定要知道 。（圖／Unsplash）

▲喝咖啡時間也有學問。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

有些人不喝咖啡一天都不對勁，但有的人一碰咖啡就睡不著，你知道喝咖啡有建議的黃金時間嗎，以下是三個對身體最有益、效果最佳的時段，趕快跟著喝起來！

#上午9:30～11:30

起床後約1.5小時是最適合喝第一杯咖啡的時間。這時體內壓力荷爾蒙「皮質醇」開始下降，咖啡因能有效提神、提升專注力，而不會過度刺激。而這個時間也是不少上班族喝咖啡提神的第一時間，黑咖啡搭配早餐享用，也是不錯的組合。

#午餐後13:00～15:00

飯後容易犯睏，下午有重要會議總是提不起精神嗎？這段時間來一杯咖啡能幫助消化、對抗午後疲倦，但不建議空腹飲用，避免腸胃不適。

▲▼喝咖啡的「3個黃金時間」你一定要知道 。（圖／Unsplash）

#運動前30分鐘

若你有下午或傍晚運動習慣，可以在運動前30分鐘喝一小杯黑咖啡，有助於提高代謝、提升運動表現與燃脂效率。

若你對咖啡因特別敏感，擔心睡不好，建議下午3點後就不要碰咖啡，因為咖啡因的作用可能在體內持續5到8小時，甚至更久。若你晚上10點睡覺，下午3點後的咖啡可能仍干擾入睡，特別是對咖啡因敏感者，即便你喝咖啡也能睡著，要知道咖啡因仍可能影響睡眠品質，讓你睡不深且容易醒，若想維持儀式感又不想失眠，可以試試看無咖啡因咖啡。

關鍵字：

咖啡, 時段, 健康, 專家, 建議

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