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夏季染後髮色不持久？6款必收「護色髮品」一次看

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記者曾怡嘉／台北報導

夏季是變換髮色的高峰期，然而，經過染髮的毛鱗片容易鬆動，造成洗髮時染料會從空隙中流失而逐漸褪色，同時流失髮絲養分，進而出現乾燥、粗糙打結等髮況，這時候做好染後持色尤其重要，盤點染後護色產品，看看哪款最適合你？

▲▼染後護色。（圖／翻攝自IG）

▲剛染完的漂亮髮色，總是難以持久。（圖／翻攝自IG@9box_eden）

染後為何往往無法持色呢？日常生活中避不掉的「水」及「高溫」就是讓頭髮褪色的關鍵原因。洗髮時，毛麟片展開導致色素分子留失，而熱工具及陽光紫外線也會讓髮色快速氧化，讓髮質變得黯淡僵硬。

▲▼護色。（圖／品牌提供）

▲AHRES Don't Move護色洗髮露，480ml，1,180元。

採用全新升級「3 Layers-Advance™三層柔韌修護科技」，針對頭皮與髮絲進行全面護理，幫助鎖住亮麗髮色和水分，有效延緩褪色。內含與頭髮成分相近的PPT蛋白質水解物洗淨成分，潔淨秀髮同時補充因染髮而使頭髮流失的蛋白質，維持髮絲彈力。

▲▼護色髮品。（圖／品牌提供）

▲AVEDA 護色穎采鎖色精華，100ml，1,350元。

針對水與高溫兩項破壞因子提供高效防護，並持續給予染後乾燥髮絲滋養潤澤，內含植物萃取鎖色科技能在毛麟片上創造輕盈透明的保護層，在每一次洗髮過程中，有效避免色素分子輕易流失，並且抵禦熱工具傷害達230度，維持髮色飽滿鮮活。

▲▼護色髮品。（圖／品牌提供）

▲MOROCCANOIL 摩洛哥紫色優油。

摩洛哥優油系列推出全新摩洛哥紫色優油，紫色優油不僅承襲經典優油的傳奇修護配方，特別添加專業紫羅蘭色調，能有效去除髮色中因受損氧化導致的惱人黃銅色調，讓髮色更純淨明亮。

▲▼護色髮品。（圖／品牌提供）

▲rahua 花妍煥色亮采洗髮精，275ml，1,350元。

內含rahua果油、布里蒂油、亞馬遜紫丁香礦物泥、梔子花等成分，幫助養護頭皮以及髮絲，特別推薦給冷色系髮色使用，協助中和染後枯黃色調，使秀髮更強韌健康，延長染後髮色並更顯光澤。

▲▼護色髮品。（圖／品牌提供）

▲uka 密集護色洗髮露，400ml，1,350元。

91%天然成分萃取，添加15種胺基酸，檸檬酸加速頭皮與頭髮回復到健康pH值，聚麩胺酸、摩洛哥堅果油修護毛鱗片並保護染後亮麗髮色，是染後穩定頭皮及髮絲鎖色的極佳選擇。

▲▼護色髮品。（圖／品牌提供）

▲Christophe Robin 卡姆果護色頭髮潔淨霜，250ml，1,580元。

低泡沫豐潤配方，溫和洗淨髮絲並降低染後髮色流失，弱酸pH值平衡舒緩頭皮，延長染後活力色澤。揀選亞馬遜卡姆果萃取、向日葵籽提取物，富含天然維他命，有效鎖住染後髮色；澳洲堅果油形成天然防護薄膜，使染後髮質柔軟亮麗。

關鍵字：

頭髮保養, 染髮護色, 髮色持久, 染後護理, 專業產品

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