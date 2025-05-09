fb ig video ETtoday search mobile

迪卡儂變潮了！日藝術家「怪誕插畫」平價運動鞋、托特包4店限量開賣

>

記者鮑璿安／綜合報導

運動品牌迪卡儂 DECATHLON積極展開跨界合作，這次與日本藝術家田俵谷哲典 (Tetsunori Tawaraya) 攜手打造全新運動生活系列，超適合街頭愛好者，為一系列實穿服飾以及包款、鞋履都注入潮流氣息，也在中山商圈帶來快閃店，推出高顏值的Decathlon X Tetsunori X Local Local 限定薰衣草藍莓抹茶歐蕾，即日起至5月18日為期10天快閃登場！

▲▼ 迪卡儂變潮了！日藝術家「怪誕插畫」 。（圖／品牌提供）

▲▼ 迪卡儂變潮了！日藝術家「怪誕插畫」 。（圖／品牌提供）

▲迪卡儂首次發行運動生活 Sportswear 系列，並邀請藝術家田俵谷哲典以全新視野設計單品。（圖／品牌提供）

▲▼ 迪卡儂變潮了！日藝術家「怪誕插畫」 。（圖／品牌提供）

▲▼ 迪卡儂變潮了！日藝術家「怪誕插畫」 。（圖／品牌提供）

▲▼ 迪卡儂變潮了！日藝術家「怪誕插畫」 。（圖／品牌提供）

▲▼ 迪卡儂變潮了！日藝術家「怪誕插畫」 。（圖／品牌提供）

迪卡儂首次發行運動生活 Sportswear 系列，並邀請藝術家田俵谷哲典以全新視野設計單品，田俵谷哲典有著自成一格的迷人宇宙，擅長創作科幻、怪誕的異種神獸角色，這次也毫無保留都獻給合作系列。本次單品涵蓋了夾克背心、服飾、配件包包以及運動鞋，宛如在春日初生般的城市戶外進行探險體驗，採用經典剪裁的T恤共有紫色與黑色兩款，注入辨識度的藝術家插畫元素；無袖夾克背心選擇在內襯印上聯名插畫，並搭配多口袋增添實用性。

▲▼ 迪卡儂變潮了！日藝術家「怪誕插畫」 。（圖／品牌提供）

▲▼ 迪卡儂變潮了！日藝術家「怪誕插畫」 。（圖／品牌提供）

▲與Local Local 中山店合作帶來Decathlon X Tetsunori X Local Local 限定薰衣草藍莓抹茶歐蕾，即日起至5月18日為期10天快閃登場。（圖／品牌提供）

特別推薦入手的鞋履方面，這回更重新設計了 WLKR76 和 RR2K 兩款運動鞋，使用薄荷綠的色彩融入夏日時光，並搭配MFoam鞋底提供了最佳舒適，完美平衡機能和時髦感。另外田俵谷哲典繪製兩款拼色設計包款，大容量和多夾層設計貼心到不行，非常適合通勤族使用。此次聯名於5月9日起在迪卡儂官網與指定門市販售（中山、三重、新竹、南屯門市）。

▲▼NB。（圖／品牌提供）

▲New Balance 於 1995 年首次復刻 1300JP，自此每隔五年限量推出。（圖／品牌提供）

同時，New Balance 展開年度盛事「Grey Days 2025」，品牌於 1995 年首次復刻 1300JP，自此每隔五年限量推出，成為品牌歷史中最具代表性的傳統之一，是收藏家與時尚文化愛好者眼中的經典聖品。鞋款搭載全掌 ENCAP 緩震科技，搭配頂級麂皮與透氣網布鞋面，徹底顛覆大眾對「奢華跑鞋」的想像，而今終於等到五年一遇的入手機會，將在5月29 日上午11點於New Balance官網限量發售。

關鍵字：

運動, 迪卡儂, DECATHLON, 運動, 快閃店, 藝術家

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

熱門文章

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

邊界感很強的三大星座！TOP 1只要感到不舒服　就會表達不滿

邊界感很強的三大星座！TOP 1只要感到不舒服　就會表達不滿

最容易招惹小人星座Top 3！第一名不小心就樹敵　被暗算還沒發現

最容易招惹小人星座Top 3！第一名不小心就樹敵　被暗算還沒發現

襯衫穿搭全攻略！從白襯衫到牛仔襯衫　80種穿搭時髦範本輕鬆駕馭

襯衫穿搭全攻略！從白襯衫到牛仔襯衫　80種穿搭時髦範本輕鬆駕馭

出門前用4件事「喚醒身體」　上班更有精神 「晚婚更幸福」星座Top 3 ！冠軍眼光高無懼催婚　不想將就感情 超準！從「擠牙膏方式」秒測你的精神內耗指數 《24小時健身俱樂部》鄭恩地2周瘦7公斤　減肥秘訣公開每天跳三次有氧 IKEA瑞典肉丸、脆皮豬腳買一送一！宜家卡友「限定8天」現賺一盤 「江南太子」李洙赫要來台灣了！5／14現身BELLAVITA當DG男神 韓韶禧全鑽頸鍊上身氣勢滿分　時尚寵兒珠寶怎麼搭都時髦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面