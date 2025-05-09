迪卡儂變潮了！日藝術家「怪誕插畫」平價運動鞋、托特包4店限量開賣

記者鮑璿安／綜合報導

運動品牌迪卡儂 DECATHLON積極展開跨界合作，這次與日本藝術家田俵谷哲典 (Tetsunori Tawaraya) 攜手打造全新運動生活系列，超適合街頭愛好者，為一系列實穿服飾以及包款、鞋履都注入潮流氣息，也在中山商圈帶來快閃店，推出高顏值的Decathlon X Tetsunori X Local Local 限定薰衣草藍莓抹茶歐蕾，即日起至5月18日為期10天快閃登場！





▲迪卡儂首次發行運動生活 Sportswear 系列，並邀請藝術家田俵谷哲典以全新視野設計單品。（圖／品牌提供）



迪卡儂首次發行運動生活 Sportswear 系列，並邀請藝術家田俵谷哲典以全新視野設計單品，田俵谷哲典有著自成一格的迷人宇宙，擅長創作科幻、怪誕的異種神獸角色，這次也毫無保留都獻給合作系列。本次單品涵蓋了夾克背心、服飾、配件包包以及運動鞋，宛如在春日初生般的城市戶外進行探險體驗，採用經典剪裁的T恤共有紫色與黑色兩款，注入辨識度的藝術家插畫元素；無袖夾克背心選擇在內襯印上聯名插畫，並搭配多口袋增添實用性。





▲與Local Local 中山店合作帶來Decathlon X Tetsunori X Local Local 限定薰衣草藍莓抹茶歐蕾，即日起至5月18日為期10天快閃登場。（圖／品牌提供）

特別推薦入手的鞋履方面，這回更重新設計了 WLKR76 和 RR2K 兩款運動鞋，使用薄荷綠的色彩融入夏日時光，並搭配MFoam鞋底提供了最佳舒適，完美平衡機能和時髦感。另外田俵谷哲典繪製兩款拼色設計包款，大容量和多夾層設計貼心到不行，非常適合通勤族使用。此次聯名於5月9日起在迪卡儂官網與指定門市販售（中山、三重、新竹、南屯門市）。





▲New Balance 於 1995 年首次復刻 1300JP，自此每隔五年限量推出。（圖／品牌提供）



同時，New Balance 展開年度盛事「Grey Days 2025」，品牌於 1995 年首次復刻 1300JP，自此每隔五年限量推出，成為品牌歷史中最具代表性的傳統之一，是收藏家與時尚文化愛好者眼中的經典聖品。鞋款搭載全掌 ENCAP 緩震科技，搭配頂級麂皮與透氣網布鞋面，徹底顛覆大眾對「奢華跑鞋」的想像，而今終於等到五年一遇的入手機會，將在5月29 日上午11點於New Balance官網限量發售。