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IKEA肉丸鑰匙圈只送不賣　連國旗都神複製有夠可愛

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▲IKEA肉丸鑰匙圈。（圖／品牌提供）

▲IKEA肉丸鑰匙圈登場，出乎意外超療癒。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA網紅角色無極限，近期推出「肉丸鑰匙圈」，小巧可愛的外型加上擬人化表情，整個太可愛。IKEA餐廳經典菜色的瑞典肉丸，不僅外觀仿真，連瑞典國旗也被神複製，超萌小物只送不賣，參加IKEA「集好丸」活動滿1200點就能帶回家。

IKEA即起至8／31推出「集好丸」活動，在活動期間內加入IKEA LINE官方帳號並升級為數位宜家卡會員，即可參與點數累積。無論是在線上或是門市消費，每消費1元可累積1點，集滿1,200點就能兌換限量肉丸鑰匙圈。

小小的圓滾滾肉丸加上可愛表情，還精心加入了迷你版的瑞典國旗細節，無論是掛在包包上、鑰匙串上，還是拿來拍照打卡都超療癒。

▲IKEA肉丸鑰匙圈。（圖／品牌提供）

除了肉丸鑰匙圈之外還有其他獎勵，集滿5,000點即可兌換100元家具家飾抵用券，讓消費者在選購心儀家具時輕鬆省荷包；累積滿1萬點還能免費品嘗12顆瑞典肉丸的餐點。業者表示，點數兌換後不會扣減，可以持續累積，只要點數達標就換贈品，數量有限送完為止。

 
 

星巴克今年端午節以「可愛攻勢」迎戰夏日酷暑，攜手荷蘭經典角色 miffy（米飛兔），推出聯名系列商品與限定禮盒，不僅有miffy穿上星巴克經典綠圍裙化身門市夥伴的療癒小物，也首次將miffy帶入端午禮盒設計，從飲品杯款、隨行包袋，到夏季限定甜點，全系列充滿童趣又不失實用性。

▲星巴克X miffy聯名系列。（圖／品牌提供）

這次星巴克與miffy的聯名設計主軸，以「分享喜悅、共創回憶」為核心概念，將星巴克的溫暖調性與miffy的純真可愛融合，以清新的綠、橘色調為主軸，展現在10款風格各異的聯名商品上。包括以miffy與咖啡圖樣為主題設計的馬克杯、不鏽鋼杯與冷水杯等實用杯款，其中TOGO冷水杯更附有miffy造型吸管套，顯眼度十足。最受矚目的「miffy綠圍裙」娃娃也同步亮相，以星巴克門市員工形象重現miffy的可愛日常。

▲星巴克X miffy聯名系列。（圖／品牌提供）

▲星巴克X miffy聯名系列。（圖／品牌提供）

▲星巴克X miffy聯名系列。（圖／品牌提供）

針對端午節也同步推出三款限定聯名禮盒：包含「夏日miffy風格禮盒」、「夏日miffy沁爽禮盒」與「草莓可可杏仁捲」。其中兩款冷藏禮盒皆內含星巴克星冰粽與星蕨餅新口味，茶香系「紅烏龍百香芭樂星冰粽」、咖啡系「開心果摩卡星冰粽」，搭配Q彈清爽口感的蕨餅，創新口味讓消費者嚐鮮。業者表示，即起至5／25止購買聯名冷藏禮盒或指定甜點，即可享9折優惠，並加贈「飲品好友分享券」一張。

▲星巴克X miffy聯名系列。（圖／品牌提供）

關鍵字：

IKEA, 肉丸鑰匙圈, 瑞典, 療癒, 活動

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