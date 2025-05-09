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精緻女孩夏日心機小物！好聞系護手霜偷偷補香不尷尬

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

護手霜現在不只是要講求修護力，最好還要有迷人香味加上精緻包裝，可以說是每個小細節都不能放過，近期也有不少時尚護手好物，攜帶在包包不僅好看，塗抹瞬間更是詢問度爆表。

＃BVLGARI 悅享盛典香氛手霜，40ml、售價1900元

美妝,時尚,護手霜,香氛,Bamford,BVLGARI,嬌蘭,。（圖／品牌提供）

將BVLGARI悅享盛典系列最熱賣的三款精典香氣：璀璨嬌陽、花漾戀曲、無盡熱吻，打造出全新的護手養護單品，不只是散發出迷人浪漫的氣息，更是揉合乳木果油與維生素E成分，可以迅速修護雙手乾燥，達到細嫩柔滑。

＃Bamford 木苔護手霜，75ml、售價1050元

美妝,時尚,護手霜,香氛,Bamford,BVLGARI,嬌蘭,。（圖／品牌提供）

天竺葵是Bamford及其代表性的香味，為了呈現Bamford Daylesford農場與Wootton莊園橡木林間的自然風貌，「木苔」香氣應運而生，描繪了幅員廣闊的綠意，以及森林苔蘚從濕潤泥土發根的生命力，並且在2025年再度發展出身體養護系列，其中，護手霜添加蜂蜜與黃金荷荷巴油，能迅速深入肌理滋養潤澤。

＃嬌蘭 花草水語護手霜

嬌蘭,東森自然美,迪奧,時尚,護手霜,保養,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

香氛世家嬌蘭在香水領域擁有百年歷史，近年花草水語系列更是大受粉絲歡迎，清新優雅的味道，用過都會愛上；結合歷史悠久的香氛底蘊以及保養專長，2025年6月即將上市全新的花草水語護手霜，以3款熱賣香水：陽光甜橘、晨霧玫瑰、夏沁玫瑰，打造出超可愛的六角形蜂巢設計護手霜，超繽紛的包裝，添加蜂蠟乳可以滋潤雙手，而且質地清爽好吸收，即使是夏天也能輕鬆上手。

關鍵字：

美妝, 時尚, 護手霜, 香氛, Bamford, BVLGARI, 嬌蘭

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