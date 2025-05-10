開箱BOTTEGA VENETA「奢華旅行香水」！編織紋理、5種迷人香氣隨時擁有

記者鮑璿安／綜合報導

BOTTEGA VENETA 自去年（2024年）帶來頂級香水，以奢華工藝呈現超乎以往的感官體驗，顛覆大家對香氣的想像，而今終於推出全新的「旅行香水」系列！不光味道讓人一秒瞬移到義大利、法國，也融入標誌性Intrecciato編織工藝，《ET FASHION》本篇也搶先開箱這次的香氛新品，以下看更多迷人細節。





▲BOTTEGA VENETA全新的旅行香水完美登場。（圖／品牌官網）

想要隨時隨地在外出時刻也保有迷人香氣，BOTTEGA VENETA全新的旅行香水完美登場，細長的香水收納盒體現了品牌精緻工藝底蘊，金色瓶身設計靈感旨在讚揚經典的Intrecciato編織美學，迷人的紋理在手中形成完美的觸感。購買一組的品項內容物則包含了防塵套、金色Intrecciato金屬瓶身以及15ml空瓶乙個，另外可自行挑選15ml香水乙個，提供大家更換香水瓶，隨時補充旅行香氣。





▲這次可選的五款香氛種類，涵蓋了COME WITH ME、ACQUA SALE、COLPO DI SOLE、DÉJÀ MINUIT、ALCHEMIE 。（圖／品牌官網）

這次可選的五款香氛種類，涵蓋了COME WITH ME、ACQUA SALE、COLPO DI SOLE、DÉJÀ MINUIT、ALCHEMIE，主打的COME WITH ME融入了義大利佛手柑與法國鳶尾草，擁有清新優雅的香氣。若是想要感受地中海陽光般的溫暖，則有以摩洛哥橙花與法國白芷we基調的COLPO DI SOLE。另外也有馬其頓杜松和西班牙勞丹脂呈現的ACQUA SALE，營造出海水在肌膚上的流動。

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▲MAISON KITSUNÉ 歡慶登台兩周年推出Kitsuné Bien-Être香氛系列，於 BELLAVITA門市搶先獨家販售。（圖／品牌提供）

由 Gildas Loaëc 和 Masaya Kuroki 於 2002 年創立的Maison Kitsuné，在日法混血的加持之下，擁有潮流和優雅意涵，這次同樣以巴黎與東京相遇為靈感，帶來全新的嗅覺體驗，Kitsuné Bien-Être 誕生了旗下首款香氣「Note de Hinoki（檜木之調）」，以巴黎皇家宮殿的19世紀奧斯曼式建築中傳統公寓溫暖的木質香氣為出發點，更結合了日本寺廟文化的木質調融合麝香的基調，開啟一場多層次的療癒之旅。外包裝也十分值得收藏，來自古銅色調與復古藥劑瓶的風格，標籤上的字體帶有細微不完美之處，更顯雅緻迷人。