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做再多療程不如先做好防曬！一瓶打造養護抗老

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

隨著紫外線逐漸強烈，防曬絕對是肌膚不可或缺的單品，近期也推出多款質感很好、又相當清爽的單品，想要先抗老、保濕，做好防護絕對是基本。

＃AHRES 光透抗UV防曬霜，90g、售價1150元

AHRES,寵愛之名,凡士林,專科,防曬,。（圖／品牌提供）

以療癒娛樂在美妝市場備受矚目的AHRES不僅兼顧產品有趣性，質感更是厲害，全新推出的光透抗UV防曬霜不僅擁有最高係數的防曬效果，更是具有保濕度以及柔潤感的單品，微膠囊包覆芙蓉花發酵液、益生菌、益生元，防護同時養護美肌。

＃寵愛之名 亮白淨化黃金藻防曬（白色），30ML、售價1050元

AHRES,寵愛之名,凡士林,專科,防曬,。（圖／品牌提供）

海洋友善配方已經防曬必備趨勢，寵愛之名也以黃金藻作為主成分，打造防曬系列，可以加強肌膚的修護保濕，搭配橄欖果油可以更加強化滋潤養護效果，輕盈無色的質地不管是作為出門使用還是妝前打底，都可以輕鬆達到保護效果，而且不含珊瑚有害成分，下水用也沒問題。

＃專科 全效防曬水凝乳，80ml、售價400元

AHRES,寵愛之名,凡士林,專科,防曬,。（圖／品牌提供）

夏季防曬用量大、天氣炎熱又不想太黏膩，專科防曬水凝乳就是為如此困擾的女性設計，超大80ml容量身體臉部一瓶搞定，而且質地清爽，可以快速在肌膚形成保護薄膜，用肥皂就可以輕鬆卸除，身體也不需要麻煩的卸除程序，零負擔抗UV。

＃凡士林 全能防曬爆水凝乳，150ML、售價479元

AHRES,寵愛之名,凡士林,專科,防曬,。（圖／品牌提供）

被稱為是「爆水小金傘」的凡士林全能防曬爆水凝乳，不只是質地奶潤清爽，重點是9倍防曬黑、50倍防曬傷的威力，絕對是夏日必備，4重養膚精華添加4D玻尿酸、高純度菸鹼醯胺、穀胱甘肽等，搭載獨家煥亮科技可以迅速讓肌膚煥亮。

關鍵字：

AHRES, 寵愛之名, 凡士林, 專科, 防曬

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