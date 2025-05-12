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食補再多也沒用！4件日常錯誤小習慣　胸部越變越小

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記者李薇／綜合報導　圖／達志示意圖

豐滿的胸部以及傲人的上圍，是許多愛美女性夢寐以求的事情，但很多女生一心只想要胸大，忙著吃東西食補，卻忘了內衣其實也是維持美胸的關鍵，若是沒有注意到以下4件事情，胸部很有可能越來越小，吃再多豐胸食材都沒有用。

內衣,穿搭,美胸,保養。（圖／達志示意圖）

1.內衣穿起來一定要合身

挑內衣的時候，大多數女生為了視覺效果看起來更大，都會選擇比較小一號的罩杯，但這樣很容易造成擠壓，導致原本的胸部變形，因此，在挑選的時候，建議一定要選擇可以貼合胸部的款式，不僅穿起來舒適，也能養成美胸。

2.肩帶要扣得剛剛好 

為了穿起來輕鬆，很多女生會把肩帶拉長，垂墜在肩膀上，但長時間下來，胸部沒有妥善的支撐，很容易造成下垂、外擴，甚至出現「八字奶」的狀態。建議在穿內衣的時候，讓胸部有點拉提的感覺，但又不會太緊、出現勒痕，是最剛好的長度。

3.內衣穿超久才換

隨著天氣的變化，很多人都會跟著季節換衣服，卻沒注意到內衣其實也有壽命，一穿就是好幾個月，但建議是3個月左右就要換一次，因為內衣隨著穿的次數越多、越久，鋼圈跟版型會跟著改變，支撐力下降、包覆度變差，也會影響到胸型的美觀。

4.套上去即穿好

女生在穿內衣的時候，通常都是套上去就不管它，把內衣當作一般T恤穿，卻很容易沒有穿到正確的位置、或是包覆到正確的地方。因此，在穿上內衣之後，建議可以身體前傾，將腋下、胸下的肉調整到內衣內部，以免出現醜醜的副乳。

關鍵字：

內衣, 穿搭, 美胸, 保養

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