冬衣換季收納4技巧　「先分3類」讓效率快一倍

▲端午過後將迎來真正的體感夏天，建議現在起可開始收拾冬衣，騰出衣櫃空間。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

冬季衣物通常體積大、材質厚重，占據大量衣櫥空間，每到換季總讓人傷腦筋。如何在不犧牲收納效率的情況下，妥善整理並保護這些衣物，是每個家庭都會面臨的挑戰。以下幾個實用技巧，將幫助你有效管理冬季衣物，讓衣櫥重回整潔有序。

分類整理與斷捨離

在開始收納前，先進行一次徹底的分類整理，可將效率加倍。將冬季衣物分為常穿、偶爾穿與不再穿三類，先篩選需要處理的衣物，較常穿的放在偏外側的置物櫃，偶爾穿的可以放置內層置物櫃，不再穿的可以考慮捐贈或轉售，為衣櫥騰出空間。這樣不僅能減少不必要的雜物，還能讓日後找到衣物更加方便。

善用收納工具

各種收納工具可以幫助有效利用空間，例如真空壓縮袋、堆疊收納盒、衣物收納袋等。將不常穿的大衣、羽絨服等體積較大的衣物放入真空袋，減少占用空間，同時避免灰塵與潮濕問題。較輕便的毛衣、針織衫則可利用衣物收納袋或堆疊盒，確保每件衣服都能輕鬆取放。

衣櫥空間最大化

充分利用衣櫥的垂直與角落空間，可以有效提升儲物效率。例如，使用雙層衣架或掛鉤系統，將較短的衣物掛在上層，長大衣或外套掛在下層。此外，安裝靈活的置物籃或多層收納架，能更有效整理圍巾、帽子、手套等小件冬季配件。如果衣櫥頂部空間較高，可以放置一些輕便的收納箱，用來存放季節性衣物或其他不常使用的物品，避免浪

費寶貴的垂直空間。

防塵與防潮措施

冬季衣物多為毛呢、羊毛等材質，易受潮發霉，因此在收納時需特別注意防塵與防潮。可在收納袋內放入乾燥劑或防霉片，同時避免將未完全乾燥的衣物直接收納，確保來年取出時依然乾爽無異味。定期通風也能減少衣櫥內部的濕氣累積，降低霉菌滋生的風險。