Jisoo高馬尾復古風美翻！穿self-portrait 3套新造型「AI生成」大露纖腰

記者鮑璿安／綜合報導

BLACKPINK成員日前出席時尚奧斯卡Met Gala引發關注，而Jisoo雖未出席形成了「三缺一」的局面，但她依舊獻上了全新的美照，這回出鏡倫敦時裝品牌self-portrait2025年早秋系列形象廣告，以多變造型展現少有的霸氣美，讓粉絲相當驚喜。





▲倫敦時裝品牌self-portrait 2025年早秋系列形象廣告。（圖／品牌提供）

本次形象廣告以《Dreams of Past Lives（前世之夢）》為主題，由以擅長氛圍影像與AI創作的攝影師Drew Vickers拍攝。而Jisoo置身於一系列虛構、由AI生成的場景中，60 年代風格元素經過重新詮釋，呈現出既懷舊又前衛的視覺敘事。在廣告中，Jisoo詮釋多套結合現實與奇幻元素的造型，如夢似幻的模樣，她身穿尼龍風衣搭配格紋平口上衣與千鳥格迷你裙褲，展現率性風采，Jisoo綁起了高馬尾髮型，在深邃的眼妝呼應之下，十分有時尚張力。

而Jisoo同款單品當然是粉絲們關注的話題，像是俐落的白色棉質迷你洋裝配以藤編蝴蝶結手提包，猶如復古洋娃娃一般；而self-portrait經典蕾絲製成的白色襯衫，則巧妙搭配奶油色牛仔串珠裙。本系列從細節之中完美平衡現代和懷舊元素，傳統靈感面料如千鳥格與花呢，加上金色鈕扣細節重新演繹，帶來了一系列適合日常與派對的百搭禮服之選。

同場加映

2025Met Gala 大都會藝術博物館慈善晚宴在台灣時間6日一早登場，Jennie在星光大道上的燕尾服西裝獲得滿堂彩，她在派對時刻換上了CHANEL 2025早秋系列造型，改良式的西裝背心拼接蕾絲元素，搭配禮帽以及短裙注入一絲性感率性氛圍。而Rosé第二套造型同樣來自SAINT LAURENT，不負「澳洲野玫瑰」封號，換上前短後長的立體剪裁花朵裙，露出招牌美腿線條，與透視薄紗形成唯美又火辣的風格。Lisa有別於紅毯下衣失蹤的穿搭，在派對則化身丹寧女孩，身穿Louis Vuitton 路易威登牛仔襯衫露出纖細腰身，與印花寬褲加持之下散發迷人魅力。