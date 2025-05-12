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微波爐除臭咖啡渣超好用　「一步驟必做」以免適得其反

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▲廚房,微波爐,泡麵,餐具,陶碗,油,食用油。（圖／unsplash）

▲微波爐加熱各種菜色，內部容易有異味，只要用咖啡渣就能除臭。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

咖啡渣是日常生活中常見的廚餘之一，甚至在星巴克的分店都有免費提供，其實它不僅僅是廢棄物，還有許多實用的二次利用方式，不但能減少垃圾量，還能在居家生活中發揮多重功能，只要懂得使用，方法其實超簡單，像是用來去除微波爐、烤箱的食物異味，還能當作天然肥料養盆栽，只要掌握關鍵字「乾燥」，就能輕鬆發掘咖啡渣的潛力。

▲廚房,微波爐,泡麵,餐具,陶碗,油,食用油。（圖／unsplash）

天然除臭劑 
咖啡渣具有強烈的吸附能力，可以有效去除異味，除了常見的鞋櫃、冰箱外，還可以用來清潔微波爐和烤箱的複雜食物味道，將曬乾的咖啡渣放入小碟子或透氣袋中，放在微波爐或烤箱內靜置一晚，能有效吸附殘留的食物氣味。要注意未經充分乾燥的咖啡渣容易發霉，使用時要定期更換，避免產生二次污染。

▲廚房,清潔,油污,過年 。（圖／pexels）

去污劑 
咖啡渣顆粒細小且質地稍具磨擦性，是清潔廚房水槽、不鏽鋼鍋具和烤架的不錯選擇，甚至還有人拿來當臉部磨砂膏。將乾燥的咖啡渣，混合少量水或洗碗精，簡易去污膏就完成了，能清除流理台上、鍋子裡的油漬與污垢，需注意咖啡渣在水中容易堵塞排水管，因此沖洗後應將殘渣收集丟垃圾袋，避免排水系統阻塞。

▲▼咖啡渣的5個妙用。（圖／Unsplash）

改善土壤植物養護 
咖啡渣富含氮、磷、鉀等微量元素，是不錯的天然肥料，但直接撒在土壤表面，可能會因濕度過高而發霉，為避免這個問題，可以將咖啡渣與其他廚餘如蛋殼或枯葉混合，進行堆肥處理，或是先曬乾後再少量拌入盆栽土壤中，這樣能改善排水性並降低發霉風險。此外也避免直接撒在酸性偏高的植物（如杜鵑花、藍莓）上，以免改變土壤酸鹼值。

▲▼鞋櫃,鞋子,鞋架。（示意圖／pixabay）

天然驅蟲劑 
咖啡渣因其強烈的氣味和粗糙的質地，對部分害蟲如螞蟻、蝸牛具有驅趕效果。然而咖啡渣本身含有油脂，可能會吸引蟑螂等喜好油脂的害蟲，因此在室內使用時應注意保持乾燥，並避免堆積過多，也可以將咖啡渣撒在花盆邊緣或窗戶附近，作為天然的驅蟲屏障，但需定期更換以確保效果。

關鍵字：

環保, 廚餘再利用, 家居小撇步, 生活技巧, 咖啡渣

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