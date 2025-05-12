夏季優惠SOGO FILA 8折起　統一時代滿3千送200

記者蔡惠如／綜合報導

隨著夏季來臨，百貨公司也推出換季優惠活動，從服飾、美妝到寢具、家電等。SOGO復興店針對運動品牌推優惠，準備暑假出遊潮、統一時代百貨台北店主打上班服飾滿千送百，及宏匯廣場滿額送餐廳抵用券，再送質感冷水杯當贈品。

▲SOGO復興館FILA專櫃5／20起推出全面8折起優惠。（圖／各業者提供）

遠東SOGO台北店

遠東SOGO台北店自5／12至6／2推出「潮夏生活」活動，期間下載SOGO APP並扣除200點，即可獲得100元美食電子購物金，可於指定餐廳使用（每帳號最多兌換3張，單筆消費限用1張）；全台SOGO百貨或遠東Garden City指定餐廳，使用遠東快樂信用卡單筆滿1,500元，還可享限折100元優惠。

SOGO復興館6樓運動品牌推出特定優惠，Reebok從5／12至5．25期間，祭出全面9折回饋；FILA則於5／20至6／1推出優惠8折起，消費者也可以在5／12至6／10期間，憑APP內快樂購卡兌換「6F SPORTS CLUB 200元折價券」，指定櫃位單筆滿3,000元即可使用。另外Levi’s復興館全新店裝開幕，滿額最高可現抵2,000元，並於5／28至6／3期間，提供開幕限定滿額禮「Levi’s單寧卡夾」。

▲統一時代百貨台北店Avivi Girl壓紋蕾絲襯衫特價1380元+前開衩拉鍊牛仔裙特價1480元；MISCH MASCH簡約吊帶背心特價1,080元+柔軟蝴蝶結緹花上衣特價1,800+優雅剪裁光澤長裙特價1,980元。

統一時代百貨台北店

統一時代百貨台北店於5／12至5／28推出「夏時尚」檔期，主打職場穿搭和夏季換裝需求。在5／12至5／18以及5／23至5／25區間，指定化妝品和服飾配件櫃位，單筆消費滿3,000元送200元抵用券，搭配統一時代聯名卡，再刷滿3,000元加碼再送100元，等同消費滿3,000送300元，堪比周年慶。

此外5／19至5／22期間，單筆消費滿800元並扣除點數8點，可兌換限量Ksolite沐光海岸煥白保濕身體精華乳250ml乙份（限量500份）。5／17至5／18下午1點至晚上9點在2樓夢廣場舉行「毛小孩的野餐市集」，現場設有品牌攤位市集，並舉辦乖乖萌寵接力大賽、可可愛愛才藝大賞，參與活動還有機會獲得限量造型肩背包。

▲宏匯廣場超級匯會員限定，單筆消費滿3,000元，即可兌換質感玻璃冷水杯。

新莊宏匯廣場

宏匯廣場自5／15至6／4推出「繽紛夏日購．宏匯應援季」，主打消暑涼夏、抗濕防潮商品，會員平日累計消費滿2,000元可獲100元主題餐廳抵用券；假日累計消費3,000元可獲100元主題餐廳抵用券，單筆消費滿3,000元還可兌換質感玻璃冷水杯。