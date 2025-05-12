fb ig video ETtoday search mobile

《蠻好的人生》逆風翻盤！孫儷：生活中的麻煩要靜下心一個個解決

>

▲▼孫儷：生活中的麻煩就一個個解決 。（圖／翻攝自微博/蠻好的人生）

▲孫儷演活劇中角色，私下個性也和女主如出一轍。（圖／翻攝自微博/蠻好的人生，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

孫儷在在陸劇《蠻好的人生》演出婚姻、事業失敗者的逆襲，劇中她飾演的胡曼黎，即便失婚帶著孩子，再次靠劇中的保險專業來逆轉人生，而現實生活中的她，其實也像劇中女主角一樣，面對生活不委屈也不內耗，她認為面對事情的態度最重要，一起來了解訪談中真實的孫儷。

#變老沒壓力，希望讓觀眾看到

女星對於如何面對變老？孫儷坦言：對於變老沒壓力，反而希望讓觀眾看到自己的轉變，當然自己在鏡頭前看到自己，也會突然覺得震撼一下，但看久了就慢慢接受，因為人不可能是神仙，還是會變化的，加上連小孩都已經變成少男少女，自己外表怎麼可能會不變呢？

#女生一定要練肌肉

她強調肌肉一少，人的新陳代謝就會變慢，一慢了身體就容易水腫，也容易囤積脂肪，加上有了肌肉才能保護骨骼，肌肉能讓手臂緊緻、精氣神變好，就連臉上的肌肉也會被拉起來。

▲▼孫儷：生活中的麻煩就一個個解決 。（圖／翻攝自微博/蠻好的人生）

#生活中的麻煩就一個個解決

她坦言自己本人很像《蠻好的人生》中的胡曼黎，即便生活中帶給她各種麻煩，她總是能靜下心一個一個去解決，有時候帶有情緒沒有用，解決才是真理，面對事情她也是不讓自己委屈、不內耗是最基本的原則。

#我不會讓我自己不舒服

孫儷強調是很愛自己的人，她絕對不會讓自己不舒服，只要感覺不舒服就會立刻調整，不會讓自己傷心。

▲▼孫儷：生活中的麻煩就一個個解決 。（圖／翻攝自微博/蠻好的人生）

#寵愛是把自己放在首位

永遠把自己放在第一位，寵愛自己並不是買護膚品或是奢侈品，而是去關心自己，注意自己最近有沒有失眠，吃的東西好不好？因為本身是敏感體質，不得不先照顧好自己，才有辦法去照顧別人。

關鍵字：

孫儷, 陸劇, 女星, 自信, 保持青春

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【話題直接終結】老公分享朋友八卦！　被老婆細問卻「什麼都不知道」

熱門文章

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

除濕機正確4用法　「多一個動作」讓除濕效率加倍

除濕機正確4用法　「多一個動作」讓除濕效率加倍

《機智住院醫生生活》高允貞顏值巔峰！清冷感眼妝＋弱化色調是重點

《機智住院醫生生活》高允貞顏值巔峰！清冷感眼妝＋弱化色調是重點

勞力士「黑水鬼」兩版本定價差4萬　日曆款實用高人氣

勞力士「黑水鬼」兩版本定價差4萬　日曆款實用高人氣

Jennie這麼瘦也有小肚子！盤點5個「身體特徵」以為是缺點其實超有魅力 「單身也很好」星座Top 3公開！　第1名痛恨被情勒、覺得另一半麻煩 銀色球鞋超夯IU與韓韶禧都穿了　NB M1000、FILA女神同款氣場超強 Jisoo高馬尾復古風美翻！穿self-portrait 3套新造型「AI生成」大露纖腰 微波爐除臭咖啡渣超好用　「一步驟必做」以免適得其反 蹲下來就頭暈？營養師：你不是累！「6個警訊」提醒你有低血壓體質 交往越久感情越淡？嘗試新事物、一起旅行重返熱戀期

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面