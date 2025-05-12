《蠻好的人生》逆風翻盤！孫儷：生活中的麻煩要靜下心一個個解決

▲孫儷演活劇中角色，私下個性也和女主如出一轍。（圖／翻攝自微博/蠻好的人生，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

孫儷在在陸劇《蠻好的人生》演出婚姻、事業失敗者的逆襲，劇中她飾演的胡曼黎，即便失婚帶著孩子，再次靠劇中的保險專業來逆轉人生，而現實生活中的她，其實也像劇中女主角一樣，面對生活不委屈也不內耗，她認為面對事情的態度最重要，一起來了解訪談中真實的孫儷。

#變老沒壓力，希望讓觀眾看到

女星對於如何面對變老？孫儷坦言：對於變老沒壓力，反而希望讓觀眾看到自己的轉變，當然自己在鏡頭前看到自己，也會突然覺得震撼一下，但看久了就慢慢接受，因為人不可能是神仙，還是會變化的，加上連小孩都已經變成少男少女，自己外表怎麼可能會不變呢？

#女生一定要練肌肉

她強調肌肉一少，人的新陳代謝就會變慢，一慢了身體就容易水腫，也容易囤積脂肪，加上有了肌肉才能保護骨骼，肌肉能讓手臂緊緻、精氣神變好，就連臉上的肌肉也會被拉起來。

#生活中的麻煩就一個個解決

她坦言自己本人很像《蠻好的人生》中的胡曼黎，即便生活中帶給她各種麻煩，她總是能靜下心一個一個去解決，有時候帶有情緒沒有用，解決才是真理，面對事情她也是不讓自己委屈、不內耗是最基本的原則。

#我不會讓我自己不舒服

孫儷強調是很愛自己的人，她絕對不會讓自己不舒服，只要感覺不舒服就會立刻調整，不會讓自己傷心。

#寵愛是把自己放在首位

永遠把自己放在第一位，寵愛自己並不是買護膚品或是奢侈品，而是去關心自己，注意自己最近有沒有失眠，吃的東西好不好？因為本身是敏感體質，不得不先照顧好自己，才有辦法去照顧別人。